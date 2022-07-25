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Киноафиша Новости Морфей демонстрирует силу снов в новом трейлере сериала «Песочный человек»

Морфей демонстрирует силу снов в новом трейлере сериала «Песочный человек»

25 июля 2022 15:25
Морфей демонстрирует силу снов в новом трейлере сериала «Песочный человек»

Пора просыпаться.

Стрим-сервис Netflix выпустил новый трейлер горячо ожидаемого фэнтезийного сериала «Песочный человек» на основе одноименного культового комикса Нила Геймана. Первый сезон станет доступен на Netflix 5 августа.

В свежем ролике показано, как бог снов Морфей (Том Стёрридж) оказывается в эпицентре кошмарных событий, пытаясь разобраться в том хаосе, который обрушили на мир Коринфянин (Бойд Холбрук) и Люцифер (Гвендолин Кристи). Коринфянин представляет собой монструозное существо, которое в человеческом обличье не имеет глаз. Примечательно, что создателем этого существа является сам Морфей. Что до Люцифера, то легко догадаться, что это дьявол собственной персоной. Впрочем, эта пара злодеев – далеко не единственные препятствия, которые нужно преодолеть Морфею, чтобы восстановить порядок во вселенной – как в измерении спящих, так и в измерении бодрствующих.

Вместе со Стёрриджем, Холбруком и Кристи в сериале снялись Вивьенн Ачеампонг, Дженна Коулман, Кирби Хауэлл-Батист, Чарльз Дэнс, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай, Донна Престон и другие.

Дебютный сезон «Песочного человека» будет состоять из десяти эпизодов. В его основу лягут первые две книги комиксов Геймана из соответствующего цикла. Напомним, что Гейман стремился экранизировать «Песочного человека» на протяжении последних тридцати лет.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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