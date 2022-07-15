Вот это поворот: 5 неожиданных твистов в «Гарри Поттере», которые необходимо обсудить

Франшиза о приключениях Гарри Поттера и его друзей пестрит множеством больших и мелких сюжетных твистов, которые по-своему формируют историю о мальчике-который-выжил. На фоне таких масштабных событий, как предательство Питера Петтигрю или захват замка Пожирателями смерти, некоторые другие повороты кажутся менее значительными и довольно быстро забываются. Но если рассмотреть их подробнее, становится понятно, что они имели куда большее значение, чем казалось раньше.

Тонкс и Люпин влюбились друг в друга

Весь сюжет шестой части «поттерианы» сконцентрирован на Драко Малфое и его тайном плане по захвату школы Пожирателями смерти, а также убийству Дамблдора. На этом фоне сюжетная линия, в которой Тонкс и Люпин, два члена Ордена Феникса, неожиданно влюбляются друг в друга, довольно сильно блекнет и теряется. В некоторых сценах мы замечаем, что некогда жизнерадостная Тонкс стала очень молчаливой и грустной — зрители даже связали перемены в ее настроении с возможным влиянием семьи Малфоев (все-таки она им хоть и дальняя, но родственница!). Однако все оказалось чуть более прозаично: Люпин предчувствовал войну и не хотел продолжать отношения с девушкой, от чего та, конечно, очень грустила.

Люпин и Тонкс

Кикимер предал Сириуса

Дамблдор часто говорил Сириусу о том, что домашние эльфы заслуживают более бережного и заботливого отношения. Особенно Кикимер — в конце концов, он знал все тайны семейства Блэков. Увы, характер Сириуса сыграл с ним злую шутку — Нарциссе Малфой и Беллатрисе Лестрейндж удалось завоевать доверие эльфа, и тот просто-напросто предал своего хозяина. Это происшествие по итогу стоило Сириусу Блэку жизни. Тем не менее центральным твистом «Гарри Поттера и Ордена Феникса» считается появление Волан-де-Морта и Пожирателей смерти в отделе тайн. На фоне смертельной битвы, разразившейся на территории министерства, все остальные события кажутся не такими уж страшными.

Кикимер

Регулус Блэк перешел на сторону добра

Шестой фильм о Гарри Поттере и его друзьях закончился тем, что ребятам удалось найти загадочное письмо от некоего Р.Б. Впоследствии стало понятно, что под аббревиатурой скрывалось имя Регулуса Блэка — младшего брата Сириуса, который внезапно предал семью и перешел на сторону добра. Тем не менее в «поттериане» почти не рассказывается об истинной судьбе Регулуса — ведь он пожертвовал собственной жизнью, чтобы уничтожить крестраж Волан-де-Морта. Создается ощущение, что за сюжетной линией младшего Блэка скрывается очень интересная история, которую мы никогда не узнаем.

Записка от Регулуса в руках Гермионы

Медальон Слизерина принадлежал матери Волан-де-Морта

В «Принце-полукровке» Гарри Поттер узнает о том, что Волан-де-Морт «любил» превращать в крестражи предметы особой магической силы. Например, артефакты Хогвартса. По ходу дела выясняется, что одна частичка души темного мага спрятана в медальоне Слизерина. Однако в фильме не упоминается тот факт, что хозяйкой медальона была Меропа Мракс, мать Тома Реддла. Будучи беременной, она была вынуждена продать фамильную реликвию, чтобы прокормить себя и маленького ребенка. Сложилось все в итоге печально, а медальон долгое время пролежал в «Горбине и Берксе».

Фальшивый медальон Слизерина, который Гарри и Дамблдор достали с огромным трудом

Драко не хотел смерти Гарри Поттера

Гарри Поттер и Драко Малфой были врагами с первого года обучения в Хогвартсе. Гарри презирал Малфоя за одержимость чистокровностью и темной магией. Драко, в свою очередь, ненавидел Гарри за его популярность и вечное стремление геройствовать. Эти двое долгое время пытались уничтожить друг друга, и, когда Малфой стал Пожирателем смерти, зрители ждали настоящей схватки… которой, увы (ура?), не произошло. У первой части «Даров смерти» у Малфоя был шанс по-настоящему навредить Поттеру, но он этого не сделал, потому что еще в предыдущем фильме осознал весь масштаб зла Волан-де-Морта. И точно не хотел быть его частью.