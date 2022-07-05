«Очень странные дела»: братья Даффер уже знают, чем закончится сериал

Четвертый сезон «Очень странных дел» произвел настоящий фурор среди поклонников сериала. 1 июля состоялась премьера заключительных эпизодов нового сезона, которые собрали у экранов рекордное количество зрителей. Ранее в этом году было объявлено, что «Очень странные дела» завершатся пятым сезоном. В свежем интервью порталу Collider создатели проекта Мэтт и Росс Даффер рассказали о своих планах на финальный сезон. Они поведали, что работа над сценарием начнется в августе, но концепция, включая концовку сериала, уже придуманы. По словам Росса Даффера, краеугольным камнем пятого сезона станут интересные и притягательные персонажи:

«Мы хотим дать нашим героям проявить себя. Многие из них развивались на протяжении этих четырех сезонов, так что в пятом этот процесс достигнет высшей точки. Мы хотим сделать так, чтобы все наши персонажи придут к тому, чего мы им желаем».

Развивая эту тему, Росс Даффер признался, что концовка «Очень странных дел» уже продумана до деталей:

«Последние 20 минут уже расписаны и зафиксированы. Как я уже говорил, очень важно, чтобы персонажи получили должное завершение своих арок»

Также братья Даффер сообщили, что они довольны финалом четвертого сезона. По из словам, концовка «вызывает хорошие чувства».