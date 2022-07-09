Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?

Специально для фанаток всего мистического составили тест, который определит, кто из популярных киноведьм мог бы стать твоим соулмэйтом.

Тема ведьмовства в современном кинематографе переживала свои взлеты и падения. В конце прошлого века ведьмы на экранах были преимущественно злодейками, но ближе к новому тысячелетию расклад внезапно поменялся — женщины, обладающие сверхъестественными способностями, заняли место главных героинь. Такие сериалы, как «Зачарованные» или «Сабрина — маленькая ведьма», и вовсе стали мировыми феноменами, которые сформировали личности миллионов маленьких зрительниц.

Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?