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Киноафиша Новости Жизнь и смерть Дианы сквозь призму СМИ: вышел трейлер документального фильма «Принцесса»

Жизнь и смерть Дианы сквозь призму СМИ: вышел трейлер документального фильма «Принцесса»

28 июля 2022 14:04
Жизнь и смерть Дианы сквозь призму СМИ: вышел трейлер документального фильма «Принцесса»

Еще один взгляд на персону Дианы после сериала «Корона» и байопика «Спенсер».

Канал HBO представил трейлер и постер документальной картины «Принцесса», посвященной Диане Спенсер. Режиссером выступает номинант на премию «Оскар» Эд Перкинс («Паршивая овца»). Премьера состоится 13 августа, то есть незадолго до 25-й годовщины смерти Дианы.

Трейлер смонтирован из архивных видеоматериалов о Диане, включающих старые интервью и новостные сводки. Акцент сделан на том, сколь велико было внимание СМИ к принцессе и ее отношениям с принцем Чарльзом. Ролик внушает ощущение клаустрофобии и загнанности в ловушку – возможно, именно так доводилось чувствовать себя Диане под прицелом вездесущих и неумолимых фотообъективов, стремящихся запечатлеть едва ли не каждый ее шаг. Звуковым лейтмотивом трейлера является звон Биг Бена, который словно бы отсчитывает время до автокатастрофы, случившейся в Париже в 1997 году.

Фильм «Принцесса» будет посвящен тому, какой образ сложился у Дианы в Англии, в мире и – что, вероятно, оказалось наиболее губительным – в СМИ. Также в картине исследуется брак Дианы и Чарльза – даже после того, как пара разъехалась и официально развелась, таблоиды продолжали возвращаться к этой теме.

Фото: HBO
Елена Королева
Елена Королева
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