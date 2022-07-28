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Киноафиша Новости 10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

28 июля 2022 16:46
10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Любителям российских остросюжетных детективов и захватывающих триллеров Okko представляет новый триллер в духе Дэвида Финчера — «Казнь». Премьера фильма состоялась на прошлогоднем кинофестивале Fantastic Fest в Остине. Образ маньяка в картине является собирательным — он появился в результате изучения дел всех советских серийных убийц с конца 1950 годов. «Казнь» стала дебютом популярного клипмейкера Ладо Кватании, режиссера клипов Хаски, Дельфина, Оксимирона и других исполнителей. К выходу новинки редакция собрала 10 отличных российских триллеров, которые способны удивить.

Казнь

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

1991 год. В деле о серийных убийствах в провинциальном городке, которое велось 10 лет и наконец было закрыто, внезапно появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно разобраться в ситуации. Мастерская работа оператора, музыкальное сопровождение и атмосферные локации ярко и убедительно воспроизводят колорит советских 1980-х, делая этот триллер реалистично захватывающим и запоминающимся.

Многоэтажка

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Напряженный психологический триллер «Многоэтажка» Антона Маслова рассказывает, как легко человеку затеряться в бетонных джунглях одной многоэтажки. Через это испытание предстоит пройти пожарному Антону Калашникову. В поисках 14-летней дочери Киры он отчаянно стучится в каждую квартиру, но сталкивается только с безразличием или агрессией. Антон не остановится ни перед чем, чтобы найти единственную дочь.

Коллектор

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Драма «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли посвящена истории банковского коллектора, который путем тонких психологических манипуляций вынуждает должников возвращать долги. Однако однажды ему самому предстоит оказаться в роли жертвы компромата, который способен разрушить жизнь профессионального коллектора. У героя есть одна ночь, чтобы найти человека, выложившего ролик, и вернуть свою жизнь обратно.

Палач

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Исторический сериал «Палач» 2015 года поднимает болезненную тему военных лет. Это триллер о розыске жестокой пособницы фашистов, Тоньки-пулеметчицы. Этой преступнице удалось затеряться в сложные послевоенные годы и избежать заслуженного наказания за зверские казни более полутора тысяч мирных жителей. Однако по следу женщины-палача идет опытный следователь МУРа, майор Черкасов, который по крупицам собирает доказательства зверств военной преступницы.

Сторож

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Психологический триллер «Сторож», снятый Юрием Быковым в 2016 году, затрагивает трагичность жизни российской глубинки. Здесь предстоит встретиться трем героям, которые устали от несправедливости мира и от постоянной лжи самим себе. Уединенное существование сторожа в заброшенном санатории прерывается с появлением странной пары, которая останавливается в одном из давно пустующих номеров. Каждому из троицы есть от кого скрываться в этой унылой снежной глуши.

Текст

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел в 2019 году. Жизнь молодого Ильи Горюнова (Александр Петров) внезапно рушится как карточный домик. Вернувшись домой после тюремного заключения по сфабрикованному делу, Илья находит виновника — коррумпированного полицейского Хазина. Конфликт между ними заканчивается дракой, в результате которой полицейский погибает. Забрав его телефон, Илья получает полный доступ к личной жизни погибшего, и постепенно сам становится Хазиным, с помощью смартфона общаясь с его близкими и решая незаконченные дела.

Хороший человек

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

По мотивам реальной истории об ангарском маньяке в 2020 году Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек». Сенсационный ролик провинциального блогера об орудующем в области серийном маньяке привлек внимание столичного следователя Евгении Ключевской. Она отправляется на место, где начинает тщательное расследование. В это время местные полицейские пытаются замять дело и убедить следователя в том, что слухи о маньяке лишь пустая выдумка популярного блогера. Тем не менее Ключевская надеется вычислить маньяка до того, как тот выберет новую жертву.

Пилигрим

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Непредсказуемый шпионский триллер «Пилигрим» Александра Баршака 2019 года рассказывает о потерявшем память спецагенте. Теперь он пытается разобраться со своим прошлым, сталкиваясь с шокирующей несправедливостью и подвергаясь преследованию со стороны могущественных противников. Роль русского Джеймса Борна исполнил Игорь Петренко.

Корпорация Ad Libitum

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Режиссерский дебют Полины Ольденбург, снятый по её собственному сценарию. В поисках сенсации журналист Герман Крылов обнаруживает корпорацию Ad Libitum, которая продаёт чувство любви состоятельным клиентам. Однако после этого они сводят счеты с жизнью. Герман внедряется в Ad Libitum под видом клиента, чтобы разоблачить мошенников, но выйти из этой игры намного сложнее, чем войти. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. А за последующие придется очень дорого заплатить.

Домовой

10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Писатель детективов Антон Праченко находится в творческом кризисе. Однажды он случайно становится свидетелем перестрелки и это зрелище потрясает его до глубины души. Он настойчиво ищет того, кто на его глазах расстрелял машину с людьми, и вскоре находит. Киллер с легкостью соглашается рассказать Антону о своей работе, чтобы тот мог написать правдоподобный роман. Но не только Антон получает пользу из этой странной дружбы — у Домового тоже есть свои планы на писателя.

Фото: Okko.tv
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