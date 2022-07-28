10 лучших российских триллеров, которые не дадут заскучать

Любителям российских остросюжетных детективов и захватывающих триллеров Okko представляет новый триллер в духе Дэвида Финчера — «Казнь». Премьера фильма состоялась на прошлогоднем кинофестивале Fantastic Fest в Остине. Образ маньяка в картине является собирательным — он появился в результате изучения дел всех советских серийных убийц с конца 1950 годов. «Казнь» стала дебютом популярного клипмейкера Ладо Кватании, режиссера клипов Хаски, Дельфина, Оксимирона и других исполнителей. К выходу новинки редакция собрала 10 отличных российских триллеров, которые способны удивить.

1991 год. В деле о серийных убийствах в провинциальном городке, которое велось 10 лет и наконец было закрыто, внезапно появляется новое обстоятельство — выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно разобраться в ситуации. Мастерская работа оператора, музыкальное сопровождение и атмосферные локации ярко и убедительно воспроизводят колорит советских 1980-х, делая этот триллер реалистично захватывающим и запоминающимся.

Напряженный психологический триллер «Многоэтажка» Антона Маслова рассказывает, как легко человеку затеряться в бетонных джунглях одной многоэтажки. Через это испытание предстоит пройти пожарному Антону Калашникову. В поисках 14-летней дочери Киры он отчаянно стучится в каждую квартиру, но сталкивается только с безразличием или агрессией. Антон не остановится ни перед чем, чтобы найти единственную дочь.

Драма «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли посвящена истории банковского коллектора, который путем тонких психологических манипуляций вынуждает должников возвращать долги. Однако однажды ему самому предстоит оказаться в роли жертвы компромата, который способен разрушить жизнь профессионального коллектора. У героя есть одна ночь, чтобы найти человека, выложившего ролик, и вернуть свою жизнь обратно.

Исторический сериал «Палач» 2015 года поднимает болезненную тему военных лет. Это триллер о розыске жестокой пособницы фашистов, Тоньки-пулеметчицы. Этой преступнице удалось затеряться в сложные послевоенные годы и избежать заслуженного наказания за зверские казни более полутора тысяч мирных жителей. Однако по следу женщины-палача идет опытный следователь МУРа, майор Черкасов, который по крупицам собирает доказательства зверств военной преступницы.

Сторож

Психологический триллер «Сторож», снятый Юрием Быковым в 2016 году, затрагивает трагичность жизни российской глубинки. Здесь предстоит встретиться трем героям, которые устали от несправедливости мира и от постоянной лжи самим себе. Уединенное существование сторожа в заброшенном санатории прерывается с появлением странной пары, которая останавливается в одном из давно пустующих номеров. Каждому из троицы есть от кого скрываться в этой унылой снежной глуши.

Триллер «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел в 2019 году. Жизнь молодого Ильи Горюнова (Александр Петров) внезапно рушится как карточный домик. Вернувшись домой после тюремного заключения по сфабрикованному делу, Илья находит виновника — коррумпированного полицейского Хазина. Конфликт между ними заканчивается дракой, в результате которой полицейский погибает. Забрав его телефон, Илья получает полный доступ к личной жизни погибшего, и постепенно сам становится Хазиным, с помощью смартфона общаясь с его близкими и решая незаконченные дела.

По мотивам реальной истории об ангарском маньяке в 2020 году Константин Богомолов снял сериал «Хороший человек». Сенсационный ролик провинциального блогера об орудующем в области серийном маньяке привлек внимание столичного следователя Евгении Ключевской. Она отправляется на место, где начинает тщательное расследование. В это время местные полицейские пытаются замять дело и убедить следователя в том, что слухи о маньяке лишь пустая выдумка популярного блогера. Тем не менее Ключевская надеется вычислить маньяка до того, как тот выберет новую жертву.

Непредсказуемый шпионский триллер «Пилигрим» Александра Баршака 2019 года рассказывает о потерявшем память спецагенте. Теперь он пытается разобраться со своим прошлым, сталкиваясь с шокирующей несправедливостью и подвергаясь преследованию со стороны могущественных противников. Роль русского Джеймса Борна исполнил Игорь Петренко.

Режиссерский дебют Полины Ольденбург, снятый по её собственному сценарию. В поисках сенсации журналист Герман Крылов обнаруживает корпорацию Ad Libitum, которая продаёт чувство любви состоятельным клиентам. Однако после этого они сводят счеты с жизнью. Герман внедряется в Ad Libitum под видом клиента, чтобы разоблачить мошенников, но выйти из этой игры намного сложнее, чем войти. Первая встреча для настоящих скептиков бесплатна. А за последующие придется очень дорого заплатить.

Писатель детективов Антон Праченко находится в творческом кризисе. Однажды он случайно становится свидетелем перестрелки и это зрелище потрясает его до глубины души. Он настойчиво ищет того, кто на его глазах расстрелял машину с людьми, и вскоре находит. Киллер с легкостью соглашается рассказать Антону о своей работе, чтобы тот мог написать правдоподобный роман. Но не только Антон получает пользу из этой странной дружбы — у Домового тоже есть свои планы на писателя.