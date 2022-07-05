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Киноафиша Новости Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона

Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона

5 июля 2022 13:27
Создатель сериала «Андор» рассказал о структуре второго сезона

Продления на третий сезон ждать не стоит.

Пока новые полнометражные фильмы из вселенной «Звездных войн» пребывают на ранней стадии разработки, вселенная продолжает активно расширяться в телевизионном формате. Создатель сериала «Андор» Тони Гилрой дал интервью журналу Empire, в котором поделился подробностями о втором сезоне своего проекта. «Андор» является приквелом по отношению к фильму «Изгой-один. Звездные войны. Истории» и повествует о приключениях Кассиана Андора в исполнении Диего Луны.

Действие «Андора» разворачивается за пять лет до событий, показанных в «Изгое-один». Это мрачный период в истории далекой-далекой галактики, поскольку власть принадлежит Империи. Концепция «Андора» заключается в трансформации заглавного персонажа. По мере своего развития Кассиан из эгоиста превращается в самоотверженного бойца. Кульминацией этой арки становится финал «Изгоя-один».

Рассказывая о работе над «Андором», Гилрой поведал, что концепция второго сезона возникла в процессе создания первых двенадцати серий, действие которых охватывает один год из жизни Кассиана. Дело в том, что первый сезон был поделен на четыре блока по три эпизода в каждом. Когда же было решено продлить шоу на второй сезон, Гилрой решил повторить эту композицию, но на этот раз каждый блок будет посвящен одному году из жизни Кассиана. Таким образом, «Андор» завершится тем, с чего начинается «Изгой-один».

Первый сезон «Андора» стартует на стрим-сервисе Disney+ 31 августа.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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