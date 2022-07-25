Marvel на фестивале Comic-Con: трейлер «Черной Пантеры 2», новые «Мстители» и многое другое

Главный архитектор киновселенной Marvel Кевин Файги принял участие в презентации Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, сделав массу важных анонсов и обрисовав дальнейшее будущее величайшей супергеройской кинофраншизы в истории.

Четвертая фаза

«Женщина-Халк: Адвокат» (дата премьеры на Disney+: 17 августа)

Зрителей ждет супергеройский процедурал, который будет похож на сериал «Дрянь». Главная героиня – Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), которая является кузиной Брюса Беннера (Марк Руффало). Дженнифер оказывает адвокатские услуги разным супергероям, но случается так, что она тоже приобретает сверхъестественные способности, присущие ее знаменитому кузену. Доступен новый трейлер:

Ваканда переживает беспокойные времена после смерти Т’Чаллы (покойный Чедвик Боузман). К киновселенной Marvel присоединяется Нэмор в исполнении Теноча Уэрты. Фильм положит конец Четвертой фазе. Доступен первый тизер:

Пятая фаза

«Человек-муравей и Оса: Квантомания» (мировая премьера: 16 февраля 2023 года)

Начало Пятой фазы киновселенной Marvel ознаменуется появлением суперзлодея Канга Завоевателя (Джонатан Мэйджерс). Он встречается со Скоттом Лэнгом (Пол Радд) в Квантовом измерении, куда Скотт таинственным образом попал вместе со своей дочерью Кэсси (Кэтрин Ньютон), Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), Хэнком Пимом (Майкл Дуглас) и Джанет ван Дайн (Мишель Пфайффер). Также в фильме состоится камео Билла Мюррея – ему досталась роль знакомого Джанет из Квантового измерения. Режиссер Пейтон Рид подтвердил, что в «Квантомании» также будет впервые показан знаменитый суперзодей МОДОК.

«Секретное вторжение» (весна 2023 года)

Сериал будет представлять собой мрачный политический триллер при участии Сэмюэла Л. Джексона (Ник Фьюри), Марии Хилл (Коби Смолдерс), Бена Мендельсона (скрулл Талос), Дона Чидла (Джеймс Роудс) и Мартина Фримана (Эверетт К. Росс). Также в шоу снимутся Кингсли Бен-Адир, Оливия Колман и Эмилия Кларк. Сообщается, что «Секретному вторжению» будет присуща атмосфера паранойи и дурных предчувствий.

«Стражи Галактики 3» (мировая премьера: 4 мая 2023 года)

В заключительной части «Стражей Галактики» будет показано происхождение Енота Ракеты. Среди новых действующих лиц – Адам Уорлок (Уилл Поултер), пес Космо (Мария Бакалова) и Высший Эволюционер (Чукуди Ивуджи).

«Эхо» (лето 2023 года)

Спин-офф мини-сериала «Соколиный Глаз», посвященный приключением антагонистки Майи Лопес (Алаква Кокс).

«Локи», сезон 2 (лето 2023 года)

Съемки второго сезона «Локи» проходят в настоящее время.

«Блэйд» (мировая премьера: 3 ноября 2023 года)

Файги подтвердил, что новая версия «Блэйда» во главе с Махершалой Али станет последним фильмом Marvel в 2023 году. Съемки картины начнутся в октябре.

«Железное Сердце» (осень 2023 года)

После дебюта в «Черной Пантере: Ваканда навеки» Рири Уильямс в исполнении Доминик Торн получит собственный сериал.

«Агата: Шабаш хаоса» (зима 2023/2024 годов)

Спин-офф мини-сериала «Ванда/Вижн» о колдунье Агате Харкнесс, которую играет Кэтрин Хан. Изначально проект назывался «Агата: Дом Харкнесс». Это будет первый сериал Marvel в 2023 году.

«Сорвиголова: Рожденный заново» (весна 2024 года)

В 2015-2018 годах на Netflix выходил сериал «Сорвиголова» с Чарли Коксом в титульной роли. Этот проект номинально был частью киновселенной Marvel, но все же воспринимался как отдельная история. С недавних пор права на Сорвиголову вернулись к Disney и Marvel Studios, что позволило полноценно интегрировать этого персонажа в MCU. Мэтт Мердок/Сорвиголова появился в «Человеке-пауке: Нет пути домой», а в дальнейшем герой обретет сольный сериал, получивший название «Сорвиголова: Рожденный заново» (Daredevil: Born Again). Первый сезон будет состоять аж из 18 эпизодов. Судя по всему, в новом шоу будет фигурировать Кингпин (Винсент Д’Онофрио). Этот персонаж из оригинального «Сорвиголовы» уже появился в сериале «Соколиный Глаз». Сорвиголова и Кингпин будут действующими лицами сериала «Эхо», тогда как герой Чарли Кокса также задействован в «Женщине-Халке: Адвокат».

«Капитан Америка: Новый миропорядок» (мировая премьера: 3 мая 2024 года)

Четвертый сольный фильм о Капитане Америке обзавелся официальным названием и датой релиза. Картина получила подзаголовок «Новый миропорядок» (New World Order). После ухода на пенсию Стива Роджерса (Крис Эванс) и событий мини-сериала «Сокол и Зимний Солдат» новым Капитаном Америкой официально стал Сэм Уилсон (Энтони Маки).

«Громовержцы» (мировая премьера: 25 июля 2024 года)

Пятая фаза завершится фильмом, который станет аналогом «Отряда самоубийц» – это будет история о команде антигероев из киновселенной Marvel. Состав этой группировки пока держится в секрете. В числе кандидатов – Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус), барон Земо (Даниэль Брюль), Елена Белова (Флоренс Пью), Призрак (Ханна Джон-Кэймен), Мерзость (Тим Рот), Джон Уокер (Уайатт Рассел) и Таскмастер (Ольга Куриленко).

Шестая фаза

«Фантастическая четверка» (мировая премьера: 8 ноября 2024 года)

Легендарный квартет супергероев наконец дебютирует в киновселенной Marvel. Изначально режиссером фильма был назначен Джон Уоттс (трилогия о Человеке-пауке с Томом Холландом), но недавно он покинул проект.

«Мстители: Династия Канга» (мировая премьера: 2 мая 2025 года)

Файги объявил, что Шестая фаза киновселенной Marvel завершится двумя новыми фильмами о Мстителях. Учитывая название первой из этих картин, очевиден вывод, что Канг Завоеватель станет преемником Таноса в качестве главного суперзлодея «Саги мультивселенной».

«Мстители: Секретные войны» (мировая премьера: 7 ноября 2025 года)

Подзаголовок «Секретные войны» – отсылка к мини-серии комиксов 2015 года, которая представляют собой кроссовер основной вселенной Marvel (Земля-616) и вселенной Ultimate (Земля-1610). Столкновение двух миров приводит к их разрушению. В результате этого катаклизма разные варианты персонажей Marvel оказываются на постапокалиптической планете под названием Баттлуорлд (то есть «Мир битв»). Пока неизвестно, насколько предстоящий фильм будет близок к первоисточнику.