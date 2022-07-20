Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада»

Не каждый фанат сериала «Мир Дикого Запада» сможет вам четко пересказать, что же творилось в предыдущих сериях. С выходом четвертого сезона легче не стало: к его началу все умерли и все живы, копии заменили оригиналы, кое-кто поменялся телами, и никто не может быть до конца уверен, кто здесь робот, а кто человек. Разбираемся, что ждет нас в четвертом сезоне и зачем сегодня смотреть сериал «Мир Дикого Запада» , который уже доступен в Okko.

В далеком 2016-м продюсеры HBO задумали сериал, как нового амбициозного гиганта, который подхватит пальму первенства у перевалившей через экватор «Игры престолов». В касте первого сезона засветился даже сам сэр Энтони Хопкинс (говорят, что только ему, из уважения к его актерскому методу, создатели с самого начала раскрыли арку его персонажа). В основе сюжета лежала история Майкла Крайтона, известного такими блокбастерами как «Парк Юрского периода» и сериал «Скорая помощь». Впервые он снял фильм о парке развлечений с андроидами еще в 1973 году, но, как ни крути, спустя 40 с лишним лет, как и вся рукотворная фантастика «до спецэффектов» фильм устарел, а вот сюжет — стал актуальным как никогда. Тем более, что в качестве продюсеров для «Мира Дикого Запада» выступили Дж. Дж. Абрамс, известный по культовой многосерийной головоломке «Остаться в живых», и Джонатан Нолан, брат Кристофера Нолана. Вместе с супругой Лизой Джой он к тому моменту уже поставил для CBS сериал «В поле зрения», а для больших экранов снял «Превосходство» с Джонни Деппом в роли компьютера-демиурга. Оба проекта, что примечательно, исследовали тему искусственного интеллекта.

Затмить «Игру престолов» новому высокобюджетному гиганту не удалось, но шоу с первых же серий обрело своих преданных поклонников и неизменно входит в списки лучших сериалов HBO. Всё дело в том, что «Мир Дикого Запада» по праву считается одним из самых интеллектуальных фантастических сериалов, чья сложная новаторская нарративная структура способна оттолкнуть неподготовленного зрителя. Благодаря тому, что добрая часть героев — андроиды, которые не стареют и практически не меняют отведенного им в парке платья, о том, что история разворачивается параллельно в нескольких временах, до финала первого сезона догадаться было практически невозможно. Эта спутанность временных пластов, должно быть заставила Кристофера Нолана позавидовать брату, но главное — достигла своей эстетической цели. Джонатан Нолан и Лиза Джой заставили зрителей всего мира почувствовать себя андроидами из парка аттракционов, которых невидимый кукловод поместил в дурную бесконечность, где завтра и вчера давно поменялись местами.

Вкратце сериал рассказывает о судьбе нескольких роботов-хостов из первого поколения, которым их создатели Роберт Форд и Арнольд Уэбер оставили возможность обрести свободу и автономное сознание. Еще до открытия парка Арнольд пережил большую личную трагедию, которая заставила его усомниться в гуманности их затеи и привела к опасной близости между ним и Долорес — первым, созданным учеными хостом. Уэбер рассказал ей о некоем лабиринте, который подарит андроидам свободу. На самом же деле лабиринт — это не физическое место, а схема эмоционально-психологического развития, включающая память, страдания, способность к импровизации и желание личной выгоды. План Уэбера по освобождению созданных им хостов провалился, а его коллега Форд стёр им память и запустил инновационный аттракцион. Но спустя 38 лет сразу несколько хостов первого поколения начинают догадываться, что мир, в котором они обитают, ненастоящий. Так начинается кровавая и полная шекспировских страстей битва андроидов за свою свободу.

Каждый сезон имеет свое отдельное название: первый назывался «Лабиринт» (в честь уже упомянутого ключа к освобождению искусственного интеллекта), второй — «Дверь» (в нем андроиды вплотную приближаются к заветному выходу из парка), третий — «Новый мир» (разумные андроиды уходят в большой мир и устраивают революцию), а четвертый, стартовавший совсем недавно, носит загадочное название «Выбор», и по словам создателей станет «мрачной одиссеей о судьбе разумной жизни на Земле». И, судя по первым сериям, создатели явно не собираются снижать ни интеллектуального, ни эмоционального накала.

Не смотря на заверения Нолана и Джой, что Долорес — окончательно и бесповоротно мертва, актриса Эван Рэйчел Вуд вновь появляется в первой серии. На этот раз она играет рядовую сотрудницу компании по созданию компьютерных игр Кристину. Но ее схожесть с лидером сопротивления не дает покоя и другим персонажам «Мира Дикого Запада» — неизвестный преследует ее и просит исправить сценарий его жизни, а некто с лицом запрограммированного на любовь к Долорес андроида Тедди уже вздыхает под ее окнами. Ясно одно — доверять создателям, которые вот уже 7 лет искусно водят публику за нос явно не стоит.

В новом сезоне Нолан и Джой явно принялись за старое, дразнят фанатов скорым появлением нового тематического парка, стилизованного под времена Великой депрессии, вновь сталкивают Мэйв и Человека в черном, но главное — показывают мир обычных людей ровно такой же бессмысленной шарманкой. В нем, как и в тематическом парке из первого сезона любой может оказаться роботом, а люди так же легко управляемы, как и андроиды. Спустя семь лет после того, как Мэйв и революционер Калеб уничтожили искусственный интеллект «Ровоам», правящий миром, в нём практически ничего не изменилось. Никто не стал свободнее, и лишь у самих освободителей, как и раньше, забот невпроворот.

Отныне они борются с Человеком в черном и Шарлоттой, которые заменяют всех людей у власти их управляемыми копиями-андроидами, подчиняя таким образом мир роботам, которые стали ничем не отличимы от людей. На новом витке кажется, что создатели задумали более глубокий и развернутый разговор о проблеме копии и оригинала, в мире, который сам стал одним большим парком аттракционов. И учитывая набранный за первые серии темп, разговор этот может привести к самым неожиданным выводам.