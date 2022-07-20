Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»

Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»

20 июля 2022 16:19
Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»

«Может ли один момент кардинально изменить вашу жизнь?»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер фильма «Смотри в обе стороны» (Look Both Ways) во главе со звездой сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт. В предстоящей картине актриса сыграла молодую женщину, у которой имеются два варианта ее дальнейшей жизни.

В начале трейлера девушка Натали (Рейнхарт) спрашивает зрителей: «Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: «Что, если…?» Что, если бы я переехала в тот город, пошла в другую школу или переспала с тем своим другом?» Натали действительно решает заняться сексом со знакомым парнем. Когда же несколько позже она решает сделать тест на беременность, повествование расщепляется надвое.

В первом варианте развития событий результат теста отрицательный, так что Натали бросает все силы на получение работы своей мечты в Лос-Анджелесе, где впоследствии знакомится с молодым и привлекательным актером. Во втором случае Натали узнает, что вскоре у нее будет ребенок, так что ей приходится посвятить себя материнству. В обоих жизненных сценариях главная героиня переживает как взлеты, так и падения. Кроме того, у двух разных жизней Натали есть и много общего – она переживает «меняющую жизнь любовь, стремится построить карьеру актрисы и движется по пути самопознания».

Вместе с Рейнхарт в «Смотри в обе стороны» снялись Дэнни Рамирес, Аиша Ди, Дэвид Коренсвет, Андреа Сэвадж, Люк Уилсон и Ниа Лонг. Режиссером выступает Ванури Кахуи. Сценарий написала Эйприл Проссер. На Netflix фильм выйдет 17 августа.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Читать далее 25 июля 2022
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Читать далее 24 июля 2022
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Читать далее 25 июля 2022
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети 17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Читать далее 25 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Читать далее 23 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть 7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть Читать далее 24 июля 2022
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Читать далее 23 июля 2022
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Читать далее 25 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Читать далее 23 июля 2022
Related video