Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер фильма «Смотри в обе стороны» (Look Both Ways) во главе со звездой сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт. В предстоящей картине актриса сыграла молодую женщину, у которой имеются два варианта ее дальнейшей жизни.

В начале трейлера девушка Натали (Рейнхарт) спрашивает зрителей: «Задавались ли вы когда-нибудь вопросом: «Что, если…?» Что, если бы я переехала в тот город, пошла в другую школу или переспала с тем своим другом?» Натали действительно решает заняться сексом со знакомым парнем. Когда же несколько позже она решает сделать тест на беременность, повествование расщепляется надвое.

В первом варианте развития событий результат теста отрицательный, так что Натали бросает все силы на получение работы своей мечты в Лос-Анджелесе, где впоследствии знакомится с молодым и привлекательным актером. Во втором случае Натали узнает, что вскоре у нее будет ребенок, так что ей приходится посвятить себя материнству. В обоих жизненных сценариях главная героиня переживает как взлеты, так и падения. Кроме того, у двух разных жизней Натали есть и много общего – она переживает «меняющую жизнь любовь, стремится построить карьеру актрисы и движется по пути самопознания».

Вместе с Рейнхарт в «Смотри в обе стороны» снялись Дэнни Рамирес, Аиша Ди, Дэвид Коренсвет, Андреа Сэвадж, Люк Уилсон и Ниа Лонг. Режиссером выступает Ванури Кахуи. Сценарий написала Эйприл Проссер. На Netflix фильм выйдет 17 августа.