9 жизненных уроков, которые мы получили из сериалов

В погоне за величием мы разучились делать добро.

Мультсериал по игровой вселенной League of Legends «Аркейн» завоевал интерес огромной аудитории. Его посмотрели даже люди, которые не знакомы с оригиналом. Несмотря на то что это анимационная лента, в ней было зашифровано множество серьезных уроков. Персонаж Виктор отметил: «В погоне за величием мы разучились делать добро». По разные стороны баррикад близкие вынуждены вести борьбу друг с другом, а также приспосабливаться к новым условиям и стараться изменить свою жизнь к лучшему. При этом все человеческое забывается, когда мир подвержен угрозе, между людьми идет холодная война, а многие подверглись магическому воздействию и возомнили себя властелинами вселенной.

Аркейн

Незаработанные деньги портят. На них жизнь как на костре сгорает.

История о мальчике, который стал мужчиной, в свое время приковала к экранам миллионы зрителей. Сериал вспоминают как нечто особенное, что помогло понять фундаментальные вещи. Главной темой «Мажора» были деньги и их круговорот в обществе. Один из персонажей как-то произнес: «Незаработанные деньги портят. На них жизнь как на костре сгорает». Фраза предполагает легкую добычу, ради которой человек не приложил никаких усилий: взятка, подкуп, вымогательство и другое. Заработанные нечестным трудом деньги не делают человека лучше, а лишь разлагают его личность.

Мажор

Людей берегут друзья.

«Шерлок» дал зрителям огромный запас пищи для размышлений. В сериале затрагиваются темы любви, дружбы, сострадания, выбора. Центральной линией, по мнению многих поклонников, все же являются взаимоотношения между Шерлоком и Ватсоном. Один из них как-то произнес фразу «Людей берегут друзья» в надежде спасти другого от одиночества. И ведь в жизни любого человека окружение играет важную роль. Людей вокруг необходимо ценить, а в случае беды протянуть руку помощи.

Шерлок

Нельзя помочь тому, кто этого не хочет.

Психолог Артем Стрелецкий выполнил двойную работу: по сюжету, он давал советы своим клиентам, избавлял от проблем, а по другую сторону экрана зрители выносили из этого свои жизненные уроки. При этом Стрелецкий руководствовался всегда одним принципом: «Нельзя помочь тому, кто этого не хочет». Он задвигал свои проблемы в сторону и не хотел участия и сострадания, поэтому накопил множество психологических барьеров и блоков. Только разобравшись с собственными желаниями, стоит обратиться за помощью, в противном случае давление со стороны только усугубит ситуацию.

Триггер

Никогда не люби никого, кто обращается с тобой, будто ты обычный.

Первые несколько сезонов поклонники взахлеб смотрели «Элиту», так как там поднимались табуированные темы, освещались важные для молодого поколения вопросы. Любовь в «Элите» была главной действующей силой, поэтому множество важных уроков зрители вынесли именно в этом вопросе. Лу как-то произнесла фразу Оскара Уайльда, которая врезалась в память многих поклонников: «Никогда не люби никого, кто обращается с тобой, будто ты обычный». Любимый человек должен видеть в своем партнере смысл жизни и обращаться с ним, будто он очень хрупкий цветок. В этом и заключена вся сила любви.

Элита

Правильная мотивация может изменить мир.

В сериале очень тонко и аккуратно подняли тему власти, добавив в нее щепотку драмы и иронии. Главный герой, новый Папа Римский, обманным путем захватил высшую должность, что стало большой неожиданностью для людей, которые его выбрали. Он показал себя с другой стороны, проявив диктаторские качества, самолюбие и даже жестокость. Главный герой, Пий XIII, объяснил свои поступки фразой: «Правильная мотивация может изменить мир». Человек, который заинтересован в каком-то деле, будет добиваться его всеми возможными способами, однако 90% успеха зависит именно от мотивации.

Молодой папа

Хороший ученый всегда стремится опровергнуть свои теории и предположения.

Доктор Грегори Хаус полюбился зрителям своим нестандартным складом ума и едкими фразочками, которые сделали его интересным персонажем. Он спас множество жизней, однако всегда подвергал сомнению свои мысли. «Хороший ученый всегда стремится опровергнуть свои теории и предположения», – отметил Хаус. Он научил зрителей критическому мышлению, которое включает рациональное и позволяет принимать решения на холодную голову.

Доктор Хаус

Важно не то, что мир преподносит тебе, важно, что преподносишь ты.

Трогательная история о рыжеволосой девочке растопила сердца многих зрителей. Поклонники до сих пор жалеют, что создатели не решили продлить историю еще на один сезон. Юная сирота научила зрителей жить сегодняшним днем, радоваться мелочам и помогать людям, которые рядом. «Важно не то, что мир преподносит тебе, важно, что преподносишь ты», – сказала Энн. Каждый должен для себя понять, что мир начинается с него. То, что человек транслирует, что дает своим близким и миру в целом, не только определяет его, но и меняет дальнейшую жизнь.

Энн

Дай человеку рыбу – и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу – и ты накормишь его на всю жизнь.

Сериал «Бесстыжие» – это один большой жизненный урок. Персонажи в каждой серии справлялись с массой трудностей, находили выходы из самых сложных ситуаций, при этом не опускали руки и действовали в интересах семьи. Многодетный отец Фрэнк Галлагер однажды отметил: «Дай человеку рыбу – и ты накормишь его на целый день. Научи его ловить рыбу – и ты накормишь его на всю жизнь». Устами Фрэнка вряд ли глаголет истина, но в этой фразе есть глубокий смысл. Персонажи не стали бы такими сильными и выносливыми, если бы в самом начале пути им все блага преподнесли на блюде. Они научились «ловить рыбу», хоть и с переменным успехом, что помогло им в будущем наладить свою жизнь.