Луи знакомится с Лестатом в трейлере сериала «Интервью с вампиром»

Канал AMC выпустил полноценный трейлер сериала «Интервью с вампиром», который станет новой экранизацией одноименного романа Энн Райс, опубликованного в 1976 году. Также стало известно, что шоу стартует 2 октября.

«Интервью с вампиром» повествует о 200-летнем вампире по имени Луи де Пон дю Лак, который решает изложить историю своей долгой жизни репортеру. В рассказе Луи ключевое место принадлежит еще более возрастному вампиру Лестату де Лионкуру. Луи и Лестат образуют необычную семью с обращенной ими в вампира 10-летней девочкой Клаудией, которую они именуют своей «дочерью». Книга «Интервью с вампиром» стала первой из цикла «Вампирские хроники». В 1994 году вышла признанная критиками полнометражная адаптация этого романа. Главные роли сыграли Брэд Питт, Том Круз, маленькая Кирстен Данст и Кристиан Слэйтер.

Предстоящая многосерийная версия «Интервью с вампиром» станет современным переосмыслением этой саги. В актерский состав сериала вошли Джейкоб Андерсон (Луи), Сэм Рид (Лестат) и Бэйли Басс (Клаудиа) и Эрик Богосян (журналист). Шоураннером и ведущим сценаристом выступает Ролин Джонс. Первый сезон будет состоять из семи эпизодов.