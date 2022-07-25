Российская комедия «Молодой человек» выйдет в онлайн-кинотеатре KION

Посредством официального пресс-релиза KION анонсировал цифровую премьеру комедии «Молодой человек» с Павлом Табаковым, Ингрид Олеринской, Валентиной Ляпиной и Данилой Козловским. Снял картину по собственному сценарию режиссер-дебютант Александр Фомин. На KION «Молодой человек» станет доступен с 28 июля.

Фильме повествует о 30-летнем Ване Ревзине (Табаков), который в школьные годы и в юности слыл вундеркиндом. В школе он был круглым отличником, а затем поступил в МГУ, завершив обучение с красным дипломом. Впрочем, все эти успехи никак не отразились на дальнейшей жизни Вани. Сначала его уволили из банка, а затем его бросила жена.

Находясь под бременем ипотеки за маленькую студию вдали от центра города, Ваня узнает, что его бывший одноклассник-двоечник Коля (Козловский) превратился в успешного бизнесмена. Более того, Коля организовывает конкурс для старшеклассников со внушительным денежным призом. Ваня видит в этом свой шанс. Побрившись и замаскировавшись под школьника, он намерен использовать свой ум, чтобы победить на конкурсе. Впрочем, разница в возрасте дает о себе знать – интегрироваться в среду подростков Ване не так-то просто.

В «Молодом человеке» также снялись популярный YouTube-блогер Данила Поперечный и звезда TikTok Рахим Абрамов.