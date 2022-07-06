Тест: к какому психологу из сериалов вам стоит обратиться?
Поболтать по скайпу с Лизой Кудроу или пощекотать нервы с Ганнибалом Лектером?
Личный психолог или психотерапевт – это давно уже не роскошь из зарубежного кино, а насущная необходимость для большинства современных людей. Хорошо подобранный специалист может стать настоящим другом и указать правильное направление на жизненном пути. Не зря обаятельные персонажи-психологи из сериалов пользуются огромной популярностью среди зрителей. Давайте узнаем, кто из них мог бы стать вашим персональным терапевтом, если бы существовал в реальности.