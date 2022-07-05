На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири

«Куда бы мы ни пошли, эта семья – наша крепость».

Спустя 13 лет после выхода оригинального «Аватара» Джеймс Кэмерон готовится представить публике продолжение саги о жителях планеты Пандора. Промокампания долгожданного сиквела набирает обороты. Так, журнал Empire опубликовал ряд эксклюзивных кадров из «Аватара: Путь воды», на одном из которых запечатлены дети Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана).

На фото фигурируют Сигурни Уивер в образе подростка Кири, которая является приемной дочерью Джейка и Нейтири. Кири касается руками Нетейама (Джэми Флэттерс), который потупил взор перед лицом бранящего его Джейка. Чуть поодаль виднеется Ло’ак (Бритен Далтон). Позади Джейка также виднеется маленькая Тактири (Тринити Блисс).

Как известно, Кэмерон параллельно работает сразу над четырьмя сиквелами «Аватара», но в интервью Empire он допустил, что может уступить режиссерское кресло четвертой и пятой частей другому постановщику:

«Сами по себе фильмы «Аватар» всепоглощающи. Есть некоторые другие проекты, разработкой которых я занимаюсь. Они тоже увлекательные. Думаю, что рано или поздно – после третьего или же четвертого фильма – я передам эстафету другому надежному режиссеру, чтобы я мог сосредоточиться на других интересных для меня вещах. Или же нет. Я не знаю».

Мировая премьера «Аватара: Путь воды» намечена на 14 декабря 2022 года.