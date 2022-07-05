Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири

На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири

5 июля 2022 11:14
На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири

«Куда бы мы ни пошли, эта семья – наша крепость».

Спустя 13 лет после выхода оригинального «Аватара» Джеймс Кэмерон готовится представить публике продолжение саги о жителях планеты Пандора. Промокампания долгожданного сиквела набирает обороты. Так, журнал Empire опубликовал ряд эксклюзивных кадров из «Аватара: Путь воды», на одном из которых запечатлены дети Джейка (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана).

На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири

На фото фигурируют Сигурни Уивер в образе подростка Кири, которая является приемной дочерью Джейка и Нейтири. Кири касается руками Нетейама (Джэми Флэттерс), который потупил взор перед лицом бранящего его Джейка. Чуть поодаль виднеется Ло’ак (Бритен Далтон). Позади Джейка также виднеется маленькая Тактири (Тринити Блисс).

На новом кадре из «Аватара: Путь воды» показали детей Джейка и Нейтири

Как известно, Кэмерон параллельно работает сразу над четырьмя сиквелами «Аватара», но в интервью Empire он допустил, что может уступить режиссерское кресло четвертой и пятой частей другому постановщику:

«Сами по себе фильмы «Аватар» всепоглощающи. Есть некоторые другие проекты, разработкой которых я занимаюсь. Они тоже увлекательные. Думаю, что рано или поздно – после третьего или же четвертого фильма – я передам эстафету другому надежному режиссеру, чтобы я мог сосредоточиться на других интересных для меня вещах. Или же нет. Я не знаю».

Мировая премьера «Аватара: Путь воды» намечена на 14 декабря 2022 года.

Фото: 20th Century Studios
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Related video