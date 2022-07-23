Балрог и восхождение Саурона: вышел новый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Диего стрим-сервис Amazon Prime Video представил новый трехминутный трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти», премьера которого состоится менее чем через два месяца. Очевидно, шоу будет посвящено созданию маленьких круглых артефактов, которые в конце концов позволили Саурону превратиться в самого могущественного злодея Средиземья. Также известно, что одними из ключевых персонажей сериала будут молодые Галадриэль (Морвет Кларк) и Элронд (Роберт Арамайо).

В свежем трейлере обрисовывается начало временного отрезка, который эльфы и другие расы нарекают эпохой мира. Однако зло никогда не спит, поэтому над Средиземьем уже нависает новая угроза. Вместе с тем в ролике отображена эпичная природа сериала – это видно по многочисленности задействованных локаций и персонажей. Согласно имеющимся данным, Amazon планирует выпустить пять сезонов «Колец власти».

В трейлере имеется несколько весьма примечательных моментов. Например, первый контакт Галадриэль с палантиром – это магический камень, которые позволяет заглянуть в будущее. Также в ролике делается акцент на обретающим все большую силу Сауроне. Наконец, в концовке появляется монстр балрог, который погубил Гэндальфа Серого.

«Властелин колец: Кольца власти» стартует на Amazon Prime Video 2 сентября.