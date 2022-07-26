Появился первый кадр с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг из фильма «Белый шум»

Как передает Variety, премьера черной комедии Ноа Баумбака «Белый шум» откроет предстоящий Венецианский кинофестиваль. Это будет первый случай, когда проект Netflix удостоится такой чести. Главные роли в фильме исполняют Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит. В этом году Венецианский фестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.

«Белый шум» Баумбака – адаптация признанного романа Дона Делилло, опубликованного в 1985 году. Главный герой книги – профессор Джек Гледни (Драйвер), который возглавляет кафедру гитлероведения в одном из гуманитарных колледжей средней Америки. Джек живет со своей четвертой женой Бабеттой (Гервиг) и четырьмя детьми. Привычный жизненный уклад и самоощущение главных героев меняется после того, как их городок накрывает черное токсичное облако, обостряя их страх перед смертью.

В основной актерский состав «Белого шума» вошли также Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола, Мэй Нивола, Андре Бенджамин и Ларс Эдингер.

Ранее Баумбак уже участвовал в программе Венецианского кинофестиваля, представив в 2019 году на острове Лидо драму «История о супружестве», в которой тоже сыграл Драйвер.