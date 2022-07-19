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Киноафиша Новости Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»

Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»

19 июля 2022 13:59
Восходящая поп-звезда Лили-Роуз Депп ведет беспечную жизнь в эффектном трейлере сериала «Кумир»

Новое шоу от создателя «Эйфории».

Канал HBO выпустил первый тизер-трейлер сериала «Кумир», главные роли в котором исполняют Лили-Роуз Депп и Эйбел Тесфайе, более известный под сценическим именем The Weeknd. Автором проекта выступает Сэм Левинсон, прославившийся как создатель хитового сериала «Эйфория». Датой релиза «Кумир» пока не обзавелся, но ожидается, что премьера состоится осенью этого года.

Судя по тизеру, «Кумир» будет смесью «Эйфории» и сериала «Двойка» (2017-2019), который посвящен злачной жизни Нью-Йорка в 1970-80-х годах. Похоже, что в «Кумире» обратная сторона музыкальной индустрии будет раскрываться таким же образом, как в «Двойке» изображается развитие порнографии. Вместе с Левинсоном создателями «Кумира» выступают The Weeknd и Реза Фахим.

Первый тизер «Кумира» не дает четкого представления о сюжете, но известно, что сериал расскажет о «гуру самопомощи и лидере современного культа, который вступает в сложные отношения с восходящей звездой поп-музыки». Предполагается, что лидера культа играет The Weeknd, тогда как Депп перевоплощается в поп-звезду. Напомним, что The Weeknd дебютировал в кино, сыграв небольшую роль в криминальной драме «Неограненные алмазы» с Адамом Сэндлером.

Фото: HBO
Елена Королева
Елена Королева
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