Киану Ривз подтверждает свою готовность убивать врагов в первом трейлере «Джона Уика 4»

В Сан-Диего продолжается фестиваль Comic-Con, радующий поклонников крупных франшиз новыми промоматериалами. Большой новостью стал релиз первого трейлера долгожданной четвертой части «Джона Уика». Ролик был представлен режиссером Чадом Стехалски и исполнителем титульной роли Киану Ривзом.

В трейлере Уик делает то, что он умеет лучше всего: вершит месть, используя в качестве оружия все, что попадает ему в руки. Лейтмотивом ролика является повторяющийся кадр, в котором кровоточащий кулак Уика ударяется о столб, обмотанный веревкой. Персонаж Ривза поддерживает себя в идеальной физической и ментальной форме, чтобы продолжить свой крестовый поход против неприятелей. В их числе, вероятно, окажется герой Билла Скарсгарда, который тоже мельком появляется в трейлере.

В целом же минутный тизер дает понять, что предстоящий фильм в лучших традициях жанра будет изобиловать первоклассным экшеном, нанизанным на захватывающий и напряженный сюжет. В конце трейлера появляется герой Лоренса Фишберна, который приносит Уику его привычный черный костюм и спрашивает: «Ты готов, Джон?» Уик лаконично отвечает: «Да».

Вместе с Ривзом, Скарсгардом и Фишберном в актерском составе «Джона Уика 4» задействованы Лэнс Реддик, Хироюки Санада, Донни Йен, Рина Саваяма, Шамир Андерсон, Скотт Эдкинс, Клэнси Браун и Иэн МакШейн. Мировая премьера фильма состоится 23 марта 2023 года.