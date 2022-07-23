Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киану Ривз подтверждает свою готовность убивать врагов в первом трейлере «Джона Уика 4»

Киану Ривз подтверждает свою готовность убивать врагов в первом трейлере «Джона Уика 4»

23 июля 2022 19:25
Киану Ривз подтверждает свою готовность убивать врагов в первом трейлере «Джона Уика 4»

Баба Яга вновь идет воевать.

В Сан-Диего продолжается фестиваль Comic-Con, радующий поклонников крупных франшиз новыми промоматериалами. Большой новостью стал релиз первого трейлера долгожданной четвертой части «Джона Уика». Ролик был представлен режиссером Чадом Стехалски и исполнителем титульной роли Киану Ривзом.

В трейлере Уик делает то, что он умеет лучше всего: вершит месть, используя в качестве оружия все, что попадает ему в руки. Лейтмотивом ролика является повторяющийся кадр, в котором кровоточащий кулак Уика ударяется о столб, обмотанный веревкой. Персонаж Ривза поддерживает себя в идеальной физической и ментальной форме, чтобы продолжить свой крестовый поход против неприятелей. В их числе, вероятно, окажется герой Билла Скарсгарда, который тоже мельком появляется в трейлере.

В целом же минутный тизер дает понять, что предстоящий фильм в лучших традициях жанра будет изобиловать первоклассным экшеном, нанизанным на захватывающий и напряженный сюжет. В конце трейлера появляется герой Лоренса Фишберна, который приносит Уику его привычный черный костюм и спрашивает: «Ты готов, Джон?» Уик лаконично отвечает: «Да».

Вместе с Ривзом, Скарсгардом и Фишберном в актерском составе «Джона Уика 4» задействованы Лэнс Реддик, Хироюки Санада, Донни Йен, Рина Саваяма, Шамир Андерсон, Скотт Эдкинс, Клэнси Браун и Иэн МакШейн. Мировая премьера фильма состоится 23 марта 2023 года.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру Читать далее 23 июля 2022
«Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ «Зачем ты привел мне эту уродину»: узнайте по каким причинам эти 12 популярных актеров получили отказ Читать далее 26 июля 2022
17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети 17 самых просматриваемых сериалов первой половины года, которые уже можно найти в сети Читать далее 25 июля 2022
Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Не только Дисней: 8 потрясающих мультфильмов, которые достойны игрового ремейка Читать далее 24 июля 2022
Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Жизнь после Хогвартса: 14 ролей, благодаря которым Рэдклифф перестал быть Гарри Поттером Читать далее 23 июля 2022
7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть 7 новых фильмов, снятых в таинственном Петербурге, которые стоит посмотреть Читать далее 24 июля 2022
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки» Читать далее 23 июля 2022
Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Круче любых психотренингов: 7 новых вдохновляющих фильмов о поиске себя Читать далее 25 июля 2022
Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Иван Макаревич рассказывает о лучшем сериале про любовь и о российском шоу, которое стоит показать всему миру Читать далее 25 июля 2022
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши Читать далее 25 июля 2022
Related video