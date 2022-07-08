Стивен Ян сыграет с Робертом Паттинсоном в научно-фантастическом триллере Пона Джун-хо

Также в фильме снимутся Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки.

Как сообщает Deadline, звезда «Минари», «Пылающего» и «Ходячих мертвецов» Стивен Ян получил роль в следующем фильме Пона Джун-хо, который известен как автор оскароносных «Паразитов». На данный момент предстоящий проект не обзавелся официальным названием, но известно, что это будет научно-фантастический фильм, основанный на романе Эдварда Эштона «Микки7».

Ранее Ян уже сотрудничал с Поном, снявшись в его аллегорической англоязычной драме «Окча» (2017).

Согласно книжному издательству St. Martin Press, «Микки7» – интеллектуальный триллер, который можно охарактеризовать как смесь «Марсианина» и «Черной материи». В центре сюжета – «работник многоразового использования», который сопровождает группу людей в экспедиции по колонизации ледяной планеты Нифльхейм. Ради выполнения опасных заданий, Микки готов жертвовать своей жизнью, поскольку его можно восстановить и оживить. Однако случается так, что седьмая версия Микки отказывается уступать место своему очередному клону. Сюжет фильма пока не раскрывается, поэтому неясно, насколько близко Пон Джун-хо собирается придерживаться первоисточника.

Вместе с Яном и Паттинсоном в актерском составе «Микки7» задействованы Марк Руффало, Тони Коллетт и Наоми Аки. Ожидается, что Паттинсон исполнит роль протагониста.