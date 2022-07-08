Невезучая девушка встречает говорящего кота в трейлере мультфильма «Удача»

Стрим-сервис Apple TV+ представил трейлер анимационного фильма для всей семьи «Удача». Мультик повествует о девушке, которая случайно попадает в волшебную страну везения и невезения.

В начале трейлера зрителей знакомят с молодой женщиной по имени Сэм Гринфилд (в оригинале ее озвучивает Эва Ноблесада). Главная проблема Сэм состоит в том, что она крайне невезучая, из-за чего у нее постоянно случаются бытовые проблемы. У нее никогда нет одинаковой пары носков, бутерброд у нее постоянно падает джемом вниз и все в таком духе.

Все меняется, когда Сэм находит волшебную монетку, приносящую удачу, но вскоре девушка случайно смывает свой талисман в канализацию. Вернувшись на место, где ей попалась монетка, Сэм встречает там говорящего черного кота по кличке Боб (Саймон Пегг). Проследив за ним в надежде заполучить новую монетку, девушка переносится в Страну удачи. Там она знакомится еще с несколькими говорящими животными, в числе которых Единорог Джефф (Флула Борг) и Дракон (Джейн Фонда). Появление невезучей Сэм в Стране удачи приводит ко многим комичным ситуациям, но в то же время грозит тем, что всю Землю захватит невезение. Теперь Сэм и Бобу нужно придумать, как исправить ситуацию.

Режиссером «Удачи» выступает обладательница «Эмми» Пегги Холмс («Феи: Тайна зимнего леса»). Сценарий написали Кил Мюррэй, Джонатан Айбел и Гленн Бергер. Мультфильм выйдет на Apple TV+ 5 августа.