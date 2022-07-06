Крис Эванс сыграет с Эмили Блант в фильме Pain Hustlers

Сообщается, что это будет картина в духе «Аферы по-американски» и «Игры на понижение».

Как сообщает Deadline, Крис Эванс пополнил сыграет в очередном фильме Netflix, составив компанию Эмили Блант в актерском составе остросюжетной картины Pain Hustlers. Netflix приобрел права на этот проект в мае на Каннском кинорынке, заплатив $50 млн. Также предстоящий фильм примечателен тем, что его режиссером выступит Дэвид Йейтс, известный как постановщик нескольких частей «Гарри Поттера» и трилогии «Фантастические твари». Официальный синопсис Pain Hustlers гласит:

«Мечтая о лучшей жизни для себя и своей молодой дочери, Лиза Дрейк (Блант), которую в свое время отчислили из школы, получает работу в терпящем крах фармацевтическом стартапе с офисом в торговом центре во Флориде. Обаяние, сила воли и решительность Лизы дают компании свежий импульс, тогда как сама Лиза получает билет в высший свет, где она вскоре оказывается в эпицентре криминального заговора со смертельно опасными последствиями».

Netflix отказался давать какие-либо комментарии о кастинге Эванса. Актер наиболее известен по роли Стива Роджерса/Капитана Америки в киновселенной Marvel. Его следующий проект – шпионский триллер «Серый человек», который тоже выйдет на Netflix. Релиз на стриминге состоится 22 июля.