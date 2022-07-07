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Киноафиша Новости Умер известный голливудский актер Джеймс Каан

Умер известный голливудский актер Джеймс Каан

7 июля 2022 23:32
Умер известный голливудский актер Джеймс Каан

Ему было 82 года.

Ушел из жизни американский актер Джеймс Каан, наиболее известный по роли импульсивного Сонни Корлеоне в классическом гангстерском фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец». Также на счету Каана роли в таких картинах, как «Мизери», «Эльф», «Вор», «Песня Брайана», «Игрок» и «Догвилль». О смерти актера сообщила его семья, опубликовав пост в одной из популярных соцсетей:

«С большой грустью информируем вас, что Джимми ушел из жизни вечером 6 июля. Семья признательна за поток любви и искренних соболезнований, а также просит не нарушать приватность в это трудное время».

За роль Сонни Корлеоне в 1973 году Каан был удостоен номинации на «Оскар». Примечательно, что изначально актер должен был сыграть Майкла Корлеоне. На этом настаивало руководство студии Paramount, но в итоге этот образ воплотил Аль Пачино. Пусть такая перестановка несколько сместила персонажа Каана на второй план, сцена, в которой погибает Сонни, стала одной из самых запоминающихся в истории кино. Кроме «Крестного отца», Каан снялся еще в двух фильмах Копполы – речь о драматическом роуд-муви «Люди дождя» (1969) и военной драме «Сады камней» (1987).

Судя по всему, последним фильмом при участии Каана станет «Быстрый Чарли», где он сыграл с Пирсом Броснаном и Мореной Баккарин. На данный момент эта картина пребывает на этапе постпроизводства. Премьера намечена на 2023 год.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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