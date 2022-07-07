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Киноафиша Новости Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»

Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»

7 июля 2022 12:37
Рэнделл начинает съемки собственного фильма в первом трейлере «Клерков 3»

Старые друзья возвращаются.

Режиссер Кевин Смит и студия Lionsgate представили первый трейлер «Клерков 3». Фильм выйдет спустя 28 лет после релиза оригинальных «Клерков», а также станет новой главой в киновселенной View Askewniverse.

Отправной точкой сюжета «Клерков 3» станет сердечный приступ, едва не погубивший Рэнделла (Джефф Андерсон). Оставшись в живых, Рэнделл проникается особой любовью к жизни и начинает ценить каждый новый день. Эта перемена побуждает его взяться за съемки автобиографического фильма о себе, своих друзьях и своем магазинчике. Зрителей ждет новая встреча со старыми знакомыми, в числе которых Данте (Брайан О’Хэллоран), Элиас (Тревор Ферман), Бекки (Розарио Доусон), а также Джей (Джейсон Мьюз) и Молчаливый Боб (Смит).

«Клерки 3» станут отражением личного опыта Смита. В феврале 2018 года у него случился сердечный приступ. Этот инцидент побудил его изменить свой образ жизни. Смит стал веганом, что помогло ему значительно похудеть.

Смит работал над «Клерками 3» на протяжении последних лет. Производство значительно затянулось из-за различных проблем, включая пандемию и состояние здоровья Смита, но фильм наконец готов выйти в свет. Премьера состоится в сентябре, когда в рамках специального тура «Клерки 3» будут показаны в 19 американских городах.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
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