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Стало известно, когда выйдут «Мадам «Паутина», «Астрал 5» и «Тихое место: День первый»

20 июля 2022 13:30
Стало известно, когда выйдут «Мадам «Паутина», «Астрал 5» и «Тихое место: День первый»

Также датой релиза обзавелся новый фильм с Райаном Рейнольдсом.

Студия Sony произвела перестановки в графике выпуска своих ближайших новинок. Так, премьера фильма «Мадам «Паутина», который станет очередным спин-оффом «Человека-паука», была перенесена с июля 2023 года на 6 октября 2023 года. Освободившийся слот занял хоррор «Астрал 5» – эта картина выйдет в прокат 7 июля 2023 года.

«Мадам «Паутина» – фильм о ясновидящей женщине, которая в комиксах Marvel является союзницей Человека-паука. Заглавную роль в предстоящей картине исполнит Дакота Джонсон. В актерский состав также вошли Сидни Суини, Эмма Робертс, Селеста О’Коннор, Тахир Рахим, Адам Скотт и другие. Режиссером выступит С. Дж. Кларксон. «Астрал 5» снимет актер Патрик Уилсон, для которого этот проект станет режиссерским дебютом. Он же будет задействован в фильме в качестве актера.

Вместе с тем студия Sony объявила, что релиз «Второй жизни Уве» с Томом Хэнском перенесен на 14 декабря, фильм ужасов с Расселом Кроу «Экзорцист папы» выйдет 7 апреля, а научно-фантастическая картина «65» с Адамом Драйвером появится на большом экране 28 апреля. Наконец, премьера пока безымянного проекта Sony и Marvel была смещена с 6 октября 2023 года на 7 июля 2024 года.

Параллельно студия Paramount тоже отложила ряд своих ожидаемых новинок. Очередная часть хоррор-франшизы «Тихое место», получившая подзаголовок «День первый», выйдет в свет 8 марта 2024. Ранее премьера фильма Майкла Сарноски была намечена на 22 сентября 2023 года. О сюжете пока информации нет, но название дает понять, что зрителей ждет приквел.

Новый режиссерский проект Джона Красински «ЕСЛИ» (IF) с Райаном Рейнольдом в главной роли тоже получил новую дату релиза. Картина доберется до кинотеатров 24 мая 2024 года.

Наконец, выход фэнтезийного мультфильма «Ученик тигра» был перенесен с 20 декабря 2023 года на 19 января 2024 года.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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