Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко»

Кинокомпания Warner Bros. выпустила второй трейлер психологического триллера «Не волнуйся, солнышко». Сняла картину актриса Оливия Уайлд («Доктор Хаус», «Сама жизнь»), для которой это уже второй режиссерский проект. Сценарий написала Кэти Силберман. Ведущие роли исполняют Флоренс Пью, Гарри Стайлс, Крис Пайн, Джемма Чан и сама Уайлд.

«Не волнуйся, солнышко» повествует о молодой супружеской паре в лице Элис (Пью) и Джека (Стайлс), которые живут в глянцево-идеальном пансионе под названием Victory (то есть «Победа»). Это причудливое утопическое поселение, где располагаются сотрудники таинственной компании, на которую работает Джек. Эта фирма занимается неким секретным проектом, который должен изменить мир.

Пребывая в этом искусственном мире, Элис начинает подозревать, что работодатели Джека скрывают нечто страшное. Укрепляясь в своих сомнениях, но не получая поддержки ни со стороны Джека, ни со стороны других поселенцев, девушка начинает терять самообладание. В истерике она восклицает: «Они лгут обо всем!» Чтобы унять Элис, доктор советует ей успокоиться и прописывает таблетки, которые должны избавить ее от «ночных кошмаров». В трейлере также есть сцены, в которых персонажи Пью и Стайлса со страстью занимаются сексом, кричат друг на друга и выясняют отношения.

В североамериканский прокат «Не волнуйся, солнышко» выйдет 23 сентября после премьеры на Венецианском кинофестивале.