Вышел трейлер полнометражного мультфильма «Эволюция Черепашек-ниндзя»

Стрим-сервис Netflix выпустил первый трейлер анимационного фильма «Эволюция Черепашек-ниндзя» (Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles: The Movie), в котором квартету главных героев предстоит спасать мир от смертоносного инопланетного вторжения.

«Эволюция Черепашек-ниндзя» основана на одноименном мультсериале, который транслировался на канале Nickelodeon c 2018 по 2020 года. В трейлере показано, как отправившийся в путешествие во времени Кейси Джонс возвращается в прошлое, чтобы предупредить Черепашек-ниндзя о том, что вскоре на Землю вторгнутся инопланетяне во главе с Крэнгом. Черепашки пытаются предотвратить катастрофу, но терпят неудачу, теряя при этом свои магические способности. Впрочем, даже в столь удручающем положении главные герои остаются сплоченными, намереваясь дать отпор злобным пришельцам.

Полнометражный мультфильм «Эволюция Черепашек-ниндзя» был анонсирован в 2019 году. Действие картины разворачивается спустя два года после событий, показанных в финале оригинального сериала. Режиссером фильма выступают обладатели «Эмми» Энди Суриано и Ант Уорд. Сценарий написали Тони Гама-Лобо и Ребекка Мэй.

«Эволюция Черепашек-ниндзя» выйдет на Netflix 5 августа.