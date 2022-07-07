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Киноафиша Новости Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам»

Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам»

7 июля 2022 12:05
Кристиана Бэйла и Марго Робби обвиняют в преступлении в трейлере фильма «Амстердам»

Также в картине снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Де Ниро, Аня Тейлор-Джой и другие звезды Голливуда.

Кристиан Бэйл и Крис Рок оказываются в затруднительном положении в интригующем первом трейлере триллера Дэвида О. Расселла «Амстердам» со звездным актерским составом. В начале ролика персонаж Рока сокрушается:

«У тебя мертвый белый человек в коробке. Это даже не гроб. Даже крышки нет. Как ты думаешь, у кого из-за этого будут проблемы?»

Очевидно, что вне контекста смысл этой сцены непонятен. Действие «Амстердама» развернется в 1930-х годах. Фильм характеризуют как «увлекательную и богатую на интриги историю, в которой блестящим образом переплетаются исторические факты и вымысел». Зрителей ждет криминальная сага, повествующая о троих близких друзьях – это два солдата, сыгранные Бэйлом и Джоном Дэвидом Вашингтоном, а также медсестра в исполнении Марго Робби. Троица оказывается в эпицентре одного из самых шокирующих заговоров в истории Америки.

«Мы заключили договор и поклялись защищать друг друга… что бы ни случилось», – говорит персонаж Бэйла.

Случается так, что главных героев обвиняют в убийстве.

«Это неправда», – утверждает Бэйл в доверительной беседе с героями Рами Малека и Ани Тейлор-Джой.

Но доказать свою невиновность не так просто. Главные герои ищут кого-то, кто мог бы им помочь. Таким человеком оказывается персонаж Роберта Де Ниро, который был другом убитого.

«Это становится чем-то куда большим, чем каждый из нас. Мне доводилось ударять человека ножом, а однажды мне пришлось быть женщину кирпичом», – говорит повидавшая всякое героиня Робби.

В актерский состав «Амстердама» также вошли Тейлор Свифт, Алессандро Нивола, Андреа Райзборо, Маттиас Шонартс, Майкл Шеннон, Майк Майерс и Зои Салдана. Мировая премьера фильма намечена на 2 ноября 2022 года.

Фото: 20th Century Studios
Елена Королева
Елена Королева
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