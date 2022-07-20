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Эдди Мерфи сыграет в праздничной комедии Candy Cane Lane

20 июля 2022 09:39
Эдди Мерфи сыграет в праздничной комедии Candy Cane Lane

Это будет первый проект Мерфи в рамках его эксклюзивного контракта с Amazon Studios.

Как сообщает Deadline, знаменитый актер и стендап-комик Эдди Мерфи исполнит ведущую роль в комедийном фильме под названием Candy Cane Lane, что можно перевести как «Переулок Кэнди Кейн». Производством займутся Amazon Studios, Imagine Entertainment и Eddie Murphy Productions.

Режиссером Candy Cane Lane выступит Реджинальд Хадлин. Сценарий написала Келли Янгер на основе собственных праздничных переживаний. О сюжете на данный момент никакой информации нет. Мерфи также вошел в число продюсеров проекта, составив компанию Брайану Грейзеру, Карен Ландер и Чарисс Хьюитт-Уэбстер. Таким образом, над Candy Cane Lane работает та же творческая команда, которая выпустила романтическую комедию «Бумеранг» (1992). Кроме того, предстоящий фильм станет уже седьмым совместным проектом Мерфи и Грейзера.

«Праздничный сезон – мое любимое время года. Можете спросить у моей жены о моем девятичасовом рождественском плейлисте! Я очень рад вновь поработать с Эдди Мерфи, Брайаном Грейзером и Amazon», – заявил Хадлин.

Кроме «Бумеранга», на режиссерском счету Хадлина такие фильмы, как «Домашняя вечеринка» (1989), «Маршалл» (2017) и «Черный крестный отец» (2019). Вместе с тем он является номинантом на премию «Оскар» в качестве продюсера вестерна Квентина Тарантино «Джанго освобожденный».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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