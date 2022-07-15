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Киноафиша Новости Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате

Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате

15 июля 2022 14:11
Режиссер «Гремлинов» обвинил создателей Малыша Йоды в «бесстыдном» плагиате

Джо Данте уверен, что Грогу был скопирован с Гизмо.

Постановщик Джо Данте, снявший комедийные хорроры «Гремлины» (1984) и «Гремлины 2» (1990) на днях дал интервью газете San Francisco Chronicle, в котором заявил, что Малыш Йода – не более чем позорная копия Гизмо и его сородичей. Данте утверждает:

«Я думаю, что долговечность [«Гремлинов»] сводится к фигуре одного персонажа – Гизмо, который очень похож на ребенка. Разумеется, это приводит меня к теме Малыша Йоды. Это всецело украденный персонаж, который вне всяких сомнений был просто скопирован. Бесстыдный поступок, я считаю».

Малыш Йода дебютировал в пилотном эпизоде сериала «Мандалорец», который входит во вселенную «Звездных войн». Именно наличие этого милого создания помогло шоу обрести поклонников по всему миру и закрепиться в поп-культуре. Впоследствии выяснилось, что настоящее имя Малыша Йоды – Грогу.

Что до «Гремлинов», то эта франшиза тоже не стоит на месте. Этой осенью на стрим-сервисе HBO Max выйдет анимационный сериал «Гремлины: Тайны могвая». При создании этого проекта Данте выступил в качестве консультанта.

Малыш Йода вернется на экраны в третьем сезоне «Мандалорца», но дата релиза новых серий пока не анонсирована.

Фото: Getty/Disney+
Елена Королева
Елена Королева
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