Дети обнаруживают супергеройскую базу Оуэна Уилсона в трейлере фильма «Секретная штаб-квартира»

Стрим-сервис Paramount+ выпустил первый трейлер семейного экшен-фильма «Секретная штаб-квартира», который повествует о группе детей, которые случайно находят убежище самого могущественного супергероя в мире. В основной актерский состав картины вошли Оуэн Уилсон, Уокер Скобелл, Джесси Уильямс, Майкл Пенья, Кит Л. Уильямс, Момона Тамада, Эбби Джеймс Уизерспун и Кезии Кертис. Сняли фильм режиссеры Генри Джуст и Эриель Шульман.

В трейлере зрителей знакомят с мальчиком лет двенадцати (Скобелл) и его отцом (Уилсон). После неудачного детского бейсбольного матча они проводят вечер вместе, но внезапно герою Уилсона приходится уехать из-за неотложных дел на работе. Чтобы не скучать, мальчик зовет домой своих друзей. Случайно задействовав несколько предметом интерьера, ребята находят тайный лифт, на котором они спускаются в обширное помещение, наполненное всевозможными технологическими гаджетами и аппаратурой. Увидев все это, герой Скобелла осознает, что на самом деле его отец – супергерой в духе Железного-человека.

Любопытные дети начинают изучать найденные в убежище приспособления, из-за чего на их след выходят злодеи во главе с персонажем Уильямса. Из-за этого детям и герою Уилсона предстоит защищать супергеройскую штаб-квартиру от неприятелей.