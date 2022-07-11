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Киноафиша Новости 5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»

5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»

11 июля 2022 10:21
5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»

Зрители еще не пришли в себя после финала третьего сезона «Пацанов», как в июне 2022 года было объявлено о продлении проекта на четвертый сезон. Рассказываем как скрасить длительное ожидание новых эпизодов.

Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы сделали подборку томов оригинального комикса, ставшего основой для одной из самых громких экранизаций последнего времени.

«Пацаны», в оригинале – The Boys, названы критиками самой жестокой сатирой на мир супергероев. Экранизация в одноименном сериале на Amazon только добавила этим историям славы кроваво-сатирического действа, в котором соединились олдскульный нуар и вполне еще актуальный постмодерн.

«Пацаны. Том 1. Самое главное», Дэрик Робертсон, Гарт Эннис

Прежде чем попасть на экраны в одноименном сериале, эта история началась на бумаге в 2006 году, когда самым жестоким комиксом считался Preacher того же Гарта Энниса. И вот автор решил перещеголять самого себя и в самом безапелляционно-кровавом ключе показать изнанку всех разновидностей супергеройства. Так родились «Пацаны», в оригинале – The Boys. Основная задача этой команды Мстителей, работающей под эгидой ЦРУ, – бороться с супергероями, которые используют свои сверхспособности во вред человечеству. В лучших традициях жанра персонажи – все как на подбор, с характером и фантастической силой – Билли Бутчер, Крошка Хьюи, Молоко Матери, Француз и Самка. Они шутят по-черному, без лишних сантиментов делают свою работу и учат, кажется, исключительно своей незамысловатой «пацанской» истине: за любой проступок последует расплата.

5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Том 1. Самое главное

«Пацаны. Том 2. За работу», Дэрик Робертсон, Гарт Эннис

Кажется, авторы комикса без купюр намерены один за другим разобраться со всеми человеческими пороками, которые в характерах отбившихся от рук супергероев укрупнены до чудовищных масштабов. Вот вам доказательство! Технорыцарь потерял контроль над своей всепоглощающей нимфоманией. А его «коллега» Крыломах, предположительно, стал серийным убийцей. Разобраться со смутьянами и нарушителями должны мстители Хьюи и Бутчер, отношения которых в последнее время оставляют желать лучшего. Удастся ли им победить маньяков, сохранив при этом дружеские отношения? И что с ними произойдет в России, где их противники заключили подлый союз с мафией?

5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Том 2. За работу

«Пацаны. Том 3. Полезно для души», Гарт Эннис, Дэрик Робертсон

Все – при деле. Пацаны-супергерои сражаются со злом, а читатели сравнивают, что лучше – сериал Amazon или оригинальный комикс. Первый поражает нуар-атмосферой, натуралистичностью сцен жестокости и черным юмором. Второй радует стильной рисовкой, динамичным сюжетом, сатирой на супергероику. Что нового в тревожном мире Мстителей, где, казалось бы, никому нельзя доверять? Оказывается, чувствительность не чужда даже персонажам из мира тотальной брутальности. Кое-что для души ищут члены отряда «пацанов»-добровольцев. Что же это будет? Автор самого жестокого американского комикса придумал неожиданный поворот.

5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Том 3. Полезно для души

«Пацаны. Том 4. Пора валить», Гарт Эннис, Дэрик Робертсон

«Жестко, задорно, реалистично» – поклонники приключений «Пацанов» в сериале и в комиксах не скупятся на эпитеты. После публикации четвертого тома к внушительному списку похвал добавилось еще определение «таинственно». Не удивительно! Ведь на этот раз сюжет делает крен в сторону саги. Не столько семейной, сколько «корпоративной». Миллионер Джон Годолкин терпит неудачу за неудачей. Вершиной которого становится публичное самоубийство одной из его приближенных, что неизбежно влечет за собой экономические последствия – риск банкротства не за горами. Что происходит? «Пацанам» предстоит с головой погрузиться в чужие дела, чтобы раскопать тайны, которые удивят даже таких бывалых борцов со злом, как они.

5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Том 4. Пора валить

«Пацаны. Том 5. Героргия», Дэрик Робертсон, Гарт Эннис, Джон МакКри

Нелегка ноша супергероя – каждый день приходится спасать мир. Искрометная сатира авторов пятого тома приключений легендарных «Пацанов» направлена на самый типичный сюжет о главных персонажах комикса. Итак, человечеству грозит самая масштабная в истории гражданская война. Осталось совсем немного до того момента, когда супергерои-отступники начнут ее одним заранее спланированным действием. Где же мстители, которые должны предотвратить катастрофу всепланетного масштаба? Кажется, они должны собраться вместе, чтобы, согласно канонам жанра, в очередной раз сделать свою работу – спасти этот мир. Но вот только нуждается ли он в этом? В ожидании нового сезона «Пацанов» на Amazon читаем пятый том приключений незаурядных персонажей этого жестокого комикса.

5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»
Том 5. Героргия

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Мария Бабаева
Мария Бабаева
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