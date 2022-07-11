5 комиксов, которые необходимо прочесть в ожидании нового сезона «Пацанов»

Зрители еще не пришли в себя после финала третьего сезона «Пацанов», как в июне 2022 года было объявлено о продлении проекта на четвертый сезон. Рассказываем как скрасить длительное ожидание новых эпизодов.

Вместе с крупнейшим книжным сервисом в России и странах СНГ ЛитРес мы сделали подборку томов оригинального комикса, ставшего основой для одной из самых громких экранизаций последнего времени.

«Пацаны», в оригинале – The Boys, названы критиками самой жестокой сатирой на мир супергероев. Экранизация в одноименном сериале на Amazon только добавила этим историям славы кроваво-сатирического действа, в котором соединились олдскульный нуар и вполне еще актуальный постмодерн.

Прежде чем попасть на экраны в одноименном сериале, эта история началась на бумаге в 2006 году, когда самым жестоким комиксом считался Preacher того же Гарта Энниса. И вот автор решил перещеголять самого себя и в самом безапелляционно-кровавом ключе показать изнанку всех разновидностей супергеройства. Так родились «Пацаны», в оригинале – The Boys. Основная задача этой команды Мстителей, работающей под эгидой ЦРУ, – бороться с супергероями, которые используют свои сверхспособности во вред человечеству. В лучших традициях жанра персонажи – все как на подбор, с характером и фантастической силой – Билли Бутчер, Крошка Хьюи, Молоко Матери, Француз и Самка. Они шутят по-черному, без лишних сантиментов делают свою работу и учат, кажется, исключительно своей незамысловатой «пацанской» истине: за любой проступок последует расплата.

Том 1. Самое главное

Кажется, авторы комикса без купюр намерены один за другим разобраться со всеми человеческими пороками, которые в характерах отбившихся от рук супергероев укрупнены до чудовищных масштабов. Вот вам доказательство! Технорыцарь потерял контроль над своей всепоглощающей нимфоманией. А его «коллега» Крыломах, предположительно, стал серийным убийцей. Разобраться со смутьянами и нарушителями должны мстители Хьюи и Бутчер, отношения которых в последнее время оставляют желать лучшего. Удастся ли им победить маньяков, сохранив при этом дружеские отношения? И что с ними произойдет в России, где их противники заключили подлый союз с мафией?

Том 2. За работу

Все – при деле. Пацаны-супергерои сражаются со злом, а читатели сравнивают, что лучше – сериал Amazon или оригинальный комикс. Первый поражает нуар-атмосферой, натуралистичностью сцен жестокости и черным юмором. Второй радует стильной рисовкой, динамичным сюжетом, сатирой на супергероику. Что нового в тревожном мире Мстителей, где, казалось бы, никому нельзя доверять? Оказывается, чувствительность не чужда даже персонажам из мира тотальной брутальности. Кое-что для души ищут члены отряда «пацанов»-добровольцев. Что же это будет? Автор самого жестокого американского комикса придумал неожиданный поворот.

Том 3. Полезно для души

«Жестко, задорно, реалистично» – поклонники приключений «Пацанов» в сериале и в комиксах не скупятся на эпитеты. После публикации четвертого тома к внушительному списку похвал добавилось еще определение «таинственно». Не удивительно! Ведь на этот раз сюжет делает крен в сторону саги. Не столько семейной, сколько «корпоративной». Миллионер Джон Годолкин терпит неудачу за неудачей. Вершиной которого становится публичное самоубийство одной из его приближенных, что неизбежно влечет за собой экономические последствия – риск банкротства не за горами. Что происходит? «Пацанам» предстоит с головой погрузиться в чужие дела, чтобы раскопать тайны, которые удивят даже таких бывалых борцов со злом, как они.

Том 4. Пора валить

Нелегка ноша супергероя – каждый день приходится спасать мир. Искрометная сатира авторов пятого тома приключений легендарных «Пацанов» направлена на самый типичный сюжет о главных персонажах комикса. Итак, человечеству грозит самая масштабная в истории гражданская война. Осталось совсем немного до того момента, когда супергерои-отступники начнут ее одним заранее спланированным действием. Где же мстители, которые должны предотвратить катастрофу всепланетного масштаба? Кажется, они должны собраться вместе, чтобы, согласно канонам жанра, в очередной раз сделать свою работу – спасти этот мир. Но вот только нуждается ли он в этом? В ожидании нового сезона «Пацанов» на Amazon читаем пятый том приключений незаурядных персонажей этого жестокого комикса.

Том 5. Героргия

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