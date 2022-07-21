Стал известен сюжет нового фильма Уэса Андерсона «Астероидный город»

Как передает Variety, очередная картина культового режиссера и сценариста Уэса Андерсона «Астероидный город» будет выпущена кинокомпанией Focus Features, которая является подразделением Universal Pictures. Вместе с тем дистрибьюторы обрисовали сюжет фильма.

Согласно свежему синопсису, «Астероидный город» будет представлять собой «поэтичную медитацию о смысле жизни». Действие развернется в 1955 году в вымышленном американском городке, расположенном посреди пустыни. Там пройдет съезд младших звездочетов. В фильме будут фигурировать студенты и их родители, прибывшие из разных уголков страны, чтобы принять участие в научном конкурсе, отдохнуть и развлечься. Многочисленных героев ждут комедийные, драматические, романтические и прочие приключения.

В актерский состав «Астероидного города» вошли Том Хэнкс и Марго Робби, для которых это будет первое сотрудничество с Андерсоном. Также в фильме появятся Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Джеффри Райт, Тильда Суинтон, Брайан Крэнстон, Эдвард Нортон, Эдриан Броуди, Лив Шрайбер, Руперт Френд, Майа Хоук, Стив Карелл, Мэтт Диллон, Уиллем Дефо, Тони Револори, София Лиллис, Джефф Голдблюм и другие.