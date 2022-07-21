Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»

Стрим-сервис Apple TV+ объявил, что Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел вошли в актерский состав сериала под рабочим названием «Годзилла и титаны». Предстоящее шоу станет частью франшизы MonsterVerse, в которую также входят полнометражные фильмы «Годзилла» (2014), «Конг: Остров черепа» (2017), «Годзилла 2: Король монстров» (2019) и «Годзилла против Конга» (2021).

Сериал «Годзилла и титаны» будет посвящен углубленному исследованию удивительных существ, которые издревле населяли Землю, но долгое время оставались скрытыми от человечества. Кого именно сыграют Курт и Уайат, пока не сообщается.

Курт Рассел на протяжении более сорока лет сохраняет репутацию одной из главных звезд Голливуда. На его счету такие известные фильмы, как «Побег из Нью-Йорка», «Нечто», «Большой переполох в маленьком Китае». Недавно 71-летний актер присоединился к киновселенной Marvel, сыграв в «Стражах Галактики 2». Кроме того, он активно сотрудничает с Квентином Тарантино, снявшись в его картинах «Доказательство смерти», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды… в Голливуде».

Что до Уайата Рассела, то недавно он заявил о себе, исполнив роль Джона Уокера в сериале Marvel «Сокол и Зимний Солдат». 36-летний исполнитель также знаком публике по боевику о зомби «Оверлорд» и вышедшему недавно детективному сериалу «Под знаменем небес».