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Киноафиша Новости Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»

Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»

21 июля 2022 20:57
Курт Рассел и Уайатт Рассел снимутся в сериале «Годзилла и титаны»

Сыграют ли они отца и сына?

Стрим-сервис Apple TV+ объявил, что Курт Рассел и его сын Уайатт Рассел вошли в актерский состав сериала под рабочим названием «Годзилла и титаны». Предстоящее шоу станет частью франшизы MonsterVerse, в которую также входят полнометражные фильмы «Годзилла» (2014), «Конг: Остров черепа» (2017), «Годзилла 2: Король монстров» (2019) и «Годзилла против Конга» (2021).

Сериал «Годзилла и титаны» будет посвящен углубленному исследованию удивительных существ, которые издревле населяли Землю, но долгое время оставались скрытыми от человечества. Кого именно сыграют Курт и Уайат, пока не сообщается.

Курт Рассел на протяжении более сорока лет сохраняет репутацию одной из главных звезд Голливуда. На его счету такие известные фильмы, как «Побег из Нью-Йорка», «Нечто», «Большой переполох в маленьком Китае». Недавно 71-летний актер присоединился к киновселенной Marvel, сыграв в «Стражах Галактики 2». Кроме того, он активно сотрудничает с Квентином Тарантино, снявшись в его картинах «Доказательство смерти», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды… в Голливуде».

Что до Уайата Рассела, то недавно он заявил о себе, исполнив роль Джона Уокера в сериале Marvel «Сокол и Зимний Солдат». 36-летний исполнитель также знаком публике по боевику о зомби «Оверлорд» и вышедшему недавно детективному сериалу «Под знаменем небес».

Фото: Joel Ryan/Invision/AP; Brian Bowen Smith
Елена Королева
Елена Королева
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