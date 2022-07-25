Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши

15 июля в онлайн-кинотеатре KION вышел сериал « Капкан на судью », в котором одну из главных ролей сыграл актер Александр Горбатов . По случаю премьеры Киноафиша встретилась с Александром и узнала, какой фильм повлиял на него больше всего, какой российский сериал стоит показать всему миру и прочие кинопредпочтения.

Ваш любимый режиссер

Серджио Леоне – потому что великий.

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Очень сложно выбрать один. Наверное, назову «Бег» (1970) по Булгакову. Очень актуален сейчас.

Бег (1970)

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

«Побег из тюрьмы Даннемора». Удивило, что Бен Стиллер, который по большей части играл в комедиях, снял абсолютно серьезный, сильный драматический сериал.

Любимый детектив

«Перекресток Миллера» братьев Коэнов и «Китайский квартал» Полански с Джеком Николсоном.

Китайский квартал (1974)

Любимые актеры, которые вдохновляют

Очень много таких, невозможно назвать кого-то одного. Павел Луспекаев, Род Стайгер, Ролан Быков, Элизабет Тейлор. И великая Наталья Гундарева.

Любимый советский фильм

«Максим Перепелица». Потому что такого уже не снимут.

Максим Перепелица (1955)

Что смотрите прямо сейчас

Я мало смотрю новинок, скорее предпочитаю пересматривать что-то из классики. Из относительно недавних фильмов – понравился фильм «Манк» Дэвида Финчера, достойнейшая работа.

Российский сериал, который стоит показать всему миру

А «Тихий Дон» тоже, наверное, является сериалом? (Смеется.) Да и «Бег» тоже состоит из нескольких серий – многосерийный фильм. Их и нужно смотреть.