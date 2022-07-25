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Киноафиша Новости Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши

Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши

25 июля 2022 13:31
Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши

15 июля в онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Капкан на судью», в котором одну из главных ролей сыграл актер Александр Горбатов. По случаю премьеры Киноафиша встретилась с Александром и узнала, какой фильм повлиял на него больше всего, какой российский сериал стоит показать всему миру и прочие кинопредпочтения.

 

Ваш любимый режиссер

Серджио Леоне – потому что великий.

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Очень сложно выбрать один. Наверное, назову «Бег» (1970) по Булгакову. Очень актуален сейчас.

Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши
Бег (1970)

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

«Побег из тюрьмы Даннемора». Удивило, что Бен Стиллер, который по большей части играл в комедиях, снял абсолютно серьезный, сильный драматический сериал.

Любимый детектив

«Перекресток Миллера» братьев Коэнов и «Китайский квартал» Полански с Джеком Николсоном.

Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши
Китайский квартал (1974)

Любимые актеры, которые вдохновляют

Очень много таких, невозможно назвать кого-то одного. Павел Луспекаев, Род Стайгер, Ролан Быков, Элизабет Тейлор. И великая Наталья Гундарева.

Любимый советский фильм

«Максим Перепелица». Потому что такого уже не снимут.

Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши
Максим Перепелица (1955)

Что смотрите прямо сейчас

Я мало смотрю новинок, скорее предпочитаю пересматривать что-то из классики. Из относительно недавних фильмов – понравился фильм «Манк» Дэвида Финчера, достойнейшая работа.

Российский сериал, который стоит показать всему миру

А «Тихий Дон» тоже, наверное, является сериалом? (Смеется.) Да и «Бег» тоже состоит из нескольких серий – многосерийный фильм. Их и нужно смотреть.

Александр Горбатов делится личным списком любимых фильмов и сериалов специально для Киноафиши
Манк

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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