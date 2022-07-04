Каким будет 5 сезон «Очень странных дел»: когда выйдет, актерский состав, подробности сюжета

Перед 4-м сезоном братья Даффер заявили: «Не давите на нас, но на этот раз разрыв между сезонами должен быть немного короче». По их словам, черновой вариант сценария уже готов.

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» ожидается в конце 2023 года или начале 2024-го. Братья Даффер подтвердили эту информацию в открытом письме фанатам. На данный момент известно лишь то, что съемочный процесс пока не начался. По информации, полученной от инсайдеров, пауза между сезонами составит около полутора-двух лет.

«Очень странные дела» могли бы завершиться и на четырех сезонах, но идея многосерийного проекта получилась чересчур масштабной. Однако относительно съемок финальной части к создателям есть немало вопросов. Многие актеры уже задействованы в других шоу, и пауза между сезонами рискует затянуться.

Напомним, у сериала однажды уже был длительный перерыв между сезонами. Третий сезон «Очень странных дел» вышел в 2019 году, а следующий – лишь спустя 3 года. Variety выложил извинения от создателей в связи с затянувшейся паузой. Братья Даффер сообщили, что перерыв связан с эпидемией коронавирусной инфекции.

Не давите на нас, но на этот раз разрыв между сезонами должен быть немного короче.

Братья Даффер и Милли на премьере 4-го сезона

Заключительный сезон

Что не так с «Пацанами»: 11 фактов из оригинальных комиксов, которые шокируют поклонников сериала Бюджет каждого эпизода 4-го сезона составлял около $ 30 млн. В предыдущих сезонах создатели обходились более скромными суммами. По их словам, это связано с масштабным подходом к каждой серии. Также они анонсировали скорый финал проекта. Поэтому в 5-м сезоне ожидается около 8-9 эпизодов.

Братья Мэтт и Росс Даффер – авторы проекта «Очень странные дела». Еще при подготовке к 1-му сезону они создали план последующих сезонов. Известно, что в «Очень странных делах» всего планируется 5 сезонов. Поэтому следующий станет для сериала финальным. Братья Даффер сообщили об этом в письме для The Hollywood Reporter.

У 4-го сезона был не только большой бюджет, но и масштабная реклама

К чему готовит финал 4-го сезона

4-й сезон завершился недоумением поклонников и громкими вопросами о том, чего следует ожидать дальше. Несмотря на то что героям удалось победить главного злодея Изнанки, Векну, он остался в живых. Его исчезновение практически наверняка готовит зрителей к возвращению злодея в новом сезоне.

Во второй части 4-го сезона у ребят из Хокинса появился хитрый план, как победить Векну/Генри Крила. Макс должна была отвлечь Векну – дать злодею возможность пленить ее разум. Вместе с героиней остались Лукас и Эрика Синклеры. Их друзья тем временем планировали пробраться в логово Векны и убить его, пока он в трансе.

Одиннадцать, используя свои сверхъестественные способности, узнает подробности плана ребят. Героиня не успевает добраться до Хокинса вовремя, поэтому она попадает в сознание Макс, чтобы вступить в схватку с Векной. Оди сумела застать Векну врасплох, но тот в конце концов связывает ее лозами и нападает на Макс. Изнанка в итоге начинает проникать в Хоукинс, разрушая на своем пути дома и жизни людей.

Векна

Что ждать в 5-м сезоне

В мире «Очень странных дел» можно рассказать еще много захватывающих историй: новые загадки, новые приключения, новые неожиданные герои.

После шокирующих событий заключительной части 4-го сезона и разборок с Векной Хокинс столкнулся с очередным разрывом, спровоцированным злодеем. История еще далека до финала.

Прошло 6 лет после дебюта Адского клуба, команда прошла через колоссальные испытания, лишилась соратников и членов семьи, а также несколько раз спасла мир. Но после каждого триумфа ребят Изнанка становилась более изобретательной, подбрасывая новые ужасы. Очевидно, что перед тем, как «Очень странные дела» завершатся, должен случиться финальный поединок.

По словам братьев Дафферов, уже есть четкий план сюжета пятого сезона, о чем они рассказали в своем письме фанатам:

«В мире «Очень странных дел» можно рассказать еще много захватывающих историй: новые загадки, новые приключения, новые неожиданные герои. Но сначала мы надеемся, что вы останетесь с нами, когда мы закончим эту историю о могущественной девушке по имени Одиннадцать и ее храбрых друзьях, о сломленном начальнике полиции и свирепой маме, о маленьком городке под названием Хокинс и альтернативном измерении, называемом Изнанкой. Как всегда, мы благодарны за ваше терпение и вашу поддержку».

Главная героиня против главного злодея

Подтвержденная деталь

Я уверен, что мы сделаем прыжок во времени. В идеале мы бы сняли [4-й и 5-й сезоны] один за другим, но для этого просто не было возможности.

Подтвержденная деталь, которую следует ожидать зрителям в 5 сезоне, – это скачок во времени. Росс Даффер подтвердил, что авторы проекта вновь прибегнут к такой манипуляции. События каждого нового сезона начинались спустя несколько месяцев после финала предыдущего. В 5-м сезоне временная продолжительность скачка, по всей видимости, будет увеличена. Скачок во времени потребуется в связи со стремительным взрослением актеров.

Это необходимо, чтобы оправдать тот факт, что подростки из основного актерского состава стали слишком взрослыми, чтобы убедительно играть детей. Большинству уже больше 19 лет, а Джо Кири – 30. Даже в случае с «Изнанкой» не удастся избежать проблем со взрослением актеров.

Росс Даффер заявил: «Я уверен, что мы сделаем прыжок во времени. В идеале мы бы сняли [4-й и 5-й сезоны] один за другим, но для этого просто не было возможности».

Даже с учетом неожиданной концовки 4-го сезона 2-й части и массового побега большей части жителей Хоукинса есть возможность объяснить прыжок во времени. Векна проиграл в поединке и мог исчезнуть даже на несколько лет – символически пропуская основной состав до возраста выпускников, – для того чтобы накопить сил, а затем использовать разломы из Мира Изнанки, чтобы совершить нападение на реальный мир. И это позволило бы реальному миру подготовиться к последней битве, которая положит конец всем войнам.

Актеры во время промо первых vs последних сезонов

Актерский состав

Большая часть актерского состава появится в новом сезоне. Только Макс Мэйфилд, образ которой воплотила Сэди Синк, в опасности. Есть вероятность, что ее убьют между сезонами, несмотря на то что в конце она была в коме.

Джейми Кэмпбелл Бауэр уже сообщил, что Векна может вернуться: «Позвольте мне сказать так: я знаю о пятом сезоне. Возьмите из моих слов все, что хотите».

Единственные участники сериала, которые вряд ли вновь появятся в кадре, – это те, кого убили во 2-й части четвертого сезона. Доктор Бреннер (Мэтью Модайн) сумел один раз воскреснуть, но теперь, по всей видимости, точно мертв. Бывшая живая легенда Эдди Мансон скончался в Изнанке, второстепенный антагонист Джейсон Карвер тоже едва ли вернется. Если только не случится какой-нибудь неожиданный поворот в потусторонней жизни под влиянием Векны. Ведь если Джим Хоппер сумел пережить подобное «испарение», то нет ничего невозможного.

Макс в финале

Netflix

Официально смотреть сериал можно на платформе Netflix. На территории Российской Федерации сервис на данный момент не действует. До конца весны все подписки работали, но после Netflix перестал работать без включенного VPN.

На 4-м сезоне «Очень странных дел» Netflix в первый раз разделил серии. Такой прием использовался в других проектах, как правило, в последних сезонах. Forbes пояснил, что на этот раз это связано с большим хронометражом. Сезон состоит из 75-минутных эпизодов, двух 90-минутных и одного 150-минутного.

Успех проекта

«Очень странные дела» стал одним из самых успешных проектов Netflix. Летом текущего года уже за первые 7 серий он побил рекорд англоязычных сериалов. «Очень странные дела – 4» набрали 276,89 миллиона просмотров. Сейчас цифра только растет – заключительные серии сезона обрушили Netflix. У пользователей возникли трудности с подключением.

Зрители спрашивают, почему сериал «Очень странные дела» стал таким популярным. Скорее всего, сработало сочетание удачно подобранного актерского состава, музыкального сопровождения, отсылок к известным хоррорам. Авторы проекта нередко заигрывают с контекстом, используя сюжеты фильмов, построенных на истории взросления тинейджеров, дружбы и первой любви.

У «Очень странных дел» может появиться спин-офф. Братья Даффер еще не обсуждали это с Netflix, поэтому подробностей пока нет. Однако авторы уже придумали идею, насыщенную неожиданными сюжетными линиями: «Удивится даже Netflix».