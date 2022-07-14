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Киноафиша Новости Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных

Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных

14 июля 2022 17:04
Skillbox Holding выпустил документальный фильм, посвященный ресоциализации бывших заключенных

Люди получают возможность вернуться к нормальной жизни, освоив востребованные ныне профессии.

Образовательный холдинг Skillbox Holding запустил проект #жизньпосле, направленный на поддержку людей, отбывших сроки в исправительных учреждениях. В рамках этой программы Skillbox выделяет 100 грантов на бесплатное образование digital-профессиям для экс-заключенных, а также представил документальный фильм, повествующий о людях, которые освободились в прошлом году и уже осваивают новые профессиональные навыки.

В создании картины принял участие именитый фотограф Дмитрий Марков. Съемки проходили в разных российских городах на протяжении девяти месяцев. Сюжетную основу составляют личные истории четырех человек, которые вышли на свободу в 2021 году: Роман Войтенков (37 лет, Санкт-Петербург), Елизавета Иванченкова (22 года, Санкт-Петербург), Радик Сигбатуллин (32 года, Казань) и Рустам Мирошниченко (22 года, Петрозаводск).

Отбыв в исправительных учреждениях от полугода до семи лет, в фильме эти люди рассказывают о своей жизни от совершения преступлений до возвращения к нормальной жизни посредством получения новой профессии. Участники проекта #жизньпосле обучаются одной из 12 доступных специальностей, в числе которых «Веб-разработчик», «SMM-специалист», «Java-разработчик» и «Веб-аналитик».

Фильм доступен для просмотра на YouTube и VK Видео.

Фото: Skillbox Holding
Елена Королева
Елена Королева
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