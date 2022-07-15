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Журналистки расследуют преступления Харви Вайнштейна в трейлере драмы «Она сказала»

15 июля 2022 09:42
Журналистки расследуют преступления Харви Вайнштейна в трейлере драмы «Она сказала»

«Дело в системе, которая защищает насильников», – говорит одна из героинь.

Студия Universal представила трейлер драматического фильма «Она сказала», который посвящен разоблачению сексуальных злодеяний могущественного голливудского продюсера Харви Вайнштейна и возникновению движения #MeToo. В основу картины легла книга Меган Тухей и Джоди Кантор. Эти две журналистки подготовили материал, в котором содержалась первая волна обвинений в адрес Вайнштейна. Официальный синопсис «Она сказала» гласит:

«Двукратная номинантка на «Оскар» Кэри Маллиган и Зои Казан играют репортеров New York Times Меган Тухей и Джоди Кантор, которые совместными усилиями донесли до общественности одну их самых важных историй современности – это история, которая стала отправной точкой движения #MeToo, прервала многолетнее замалчивание сексуальных домогательств в Голливуде и навсегда изменила американскую культуру».

В итоге Вайнштейн был приговорен к 23 годам в тюрьме. Он был признан виновным в сексуальных домогательствах и изнасиловании третьей степени.

Постановщицей «Она сказала» выступила Мария Шрадер («Неортодоксальная»), тогда как сценарий написала Ребекка Ленкиевич («Ида», «Колетт»). Вместе с Маллиган и Казан в актерский состав вошли Патриша Кларксон, Андре Брауэр, Саманта Мортон, Дженнифер Эль, Том Пелфри и Адам Шапиро.

Мировая премьера «Она сказала» состоится 17 ноября.

Фото: Universal Pictures
Елена Королева
Елена Королева
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