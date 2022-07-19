Изначально «Джон Уик» задумывался как история о 75-летнем персонаже

За последние семь лет Джон Уик благодаря Киану Ривзу превратился в одного из самых узнаваемых киногероев, но оказывается, что изначально этот образ создавался для актера в духе Харрисона Форда или Клинта Иствуда. В своей новой книге «Им не следовало убивать собаку» продюсер франшизы Бэзил Иваник рассказал, что в оригинальном сценарии первой части «Джона Уика» (2014) заглавный персонаж был 75-летним мужчиной:

«Один из моих лучших друзей – Чарли Ферраро, работающий в [агентстве талантов] UTA. Он отправил мне сценарий Дерека Колстада под названием «Насмешка» (Scorn). Главным героем был 75-летний мужчина, который уже 25 лет пребывает на пенсии. Было весело видеть, как Клинт Иствуд надирает задницы. Я подумал: «Хорошо, в этой роли можно задействовать Клинта Иствуда или Харрисона Форда». Мой другой лучший друг, Джимми Дармоди, работает в [агентстве талантов] CAA, которое в то время представляло Киану Ривза. Джимми сказал мне: «У тебя есть какой-нибудь боевик для Киану Ривза?» Я тогда подумал: «Киану – одна из главных звезд кино последних 25 лет – что же с ним случилось? Чем он занимается?» К тому времени он снял собственный фильм, «Мастер тай-цзи», а также сыграл в «47 ронинах». Мы даем ему сценарий, мы ему говорим: «Понятно, что тебе не 75».

Несмотря на это, Ривз был уверен, что этот материал имеет большой потенциал. Актер сразу почувствовал связь с этим персонажем. В дальнейшем Колстад на протяжении двух месяцев каждые выходные бывал в доме Ривза, где они перерабатывали сценарий «Джона Уика».

Напомним, сейчас ведется производство «Джона Уика 4». Мировая премьера намечена на 23 марта 2023 года.