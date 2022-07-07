Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel

Как известно, соцсети давно стали пристанищем бесконечного множества фандомов, и именно там происходят самые горячие споры о сериальных и киноновинках, а также обсуждаются дикие (и не очень) теории, с ними связанные. В очередной раз в центре внимания оказалась MCU – точнее, входящие в нее сериалы. С выходом четвертого эпизода последней из новинок киновселенной – «Мисс Марвел» – поклонники заметили определенный паттерн, которому якобы неизменно следуют все сериалы, начиная с «Сокола и Зимнего солдата», а то и с «Ванды/Вижна». В связи с этим мы решили еще раз пересмотреть все многосерийные проекты MCU, проверить каждый тезис этой теории и понять, оказалось ли фанатское коммьюнити в очередной раз право.

4-й эпизод всегда заканчивается клиффхэнгером

Из сериала в сериал четвертый эпизод, во-первых, переносит героев в новые локации. В случае «Мисс Марвел» это Пакистан, в случае «Локи» – странное место на отшибе времени с бесконечным множеством вариантов бога озорства, а в «Что, если?..» Стивен Стрэндж после своих магических махинаций застревает в ловушке посреди бездны, в которую превратил вселенную.

Но смена локаций – это не единственная и не самая занятная закономерность в сериалах MCU. В каждом из них четвертый эпизод заканчивается довольно мощным клиффхэнгером. Даже «Ванда/Вижн» – одно из двух шоу, в котором серий девять, а не шесть. У пары появляются близнецы, Моника едва ли не погибает, пытаясь достучаться до Ванды, а Вижн становится все подозрительнее по отношению к своей «супруге». «Соколиный глаз» в финале четвертого эпизода наконец вплетает в сюжет Елену Белову, пришедшую по душу Клинта, а в «Соколе и Зимнем солдате» Джон Уокер на глазах множества людей совершает немыслимое – убивает щитом Кэпа человека. Так что этот фанатский тезис вполне себе справедлив.

В сериале «Соколиный глаз» внезапно появляется Елена Белова

5-й эпизод – всегда флешбэк

А вот со вторым пунктом теории выходит неувязка. Лишь один сериал из всей линейки Disney+ напрямую обращается к этому приему – «Лунный рыцарь». Пятый эпизод, возможно, самый лучший в сериале во многом благодаря этим самым флешбэкам. Две личности Марка Спектора разделяются в его подсознании и в некотором смысле борются друг с другом: Стивен находится в поисках доказательств того, что он не субличность, а главнокомандующий их с Марком головы и тела, а тот, в свою очередь, делает все, чтобы Стивен не узнал правду. Они переносятся из воспоминания в воспоминание, пока Стивен не докапывается до истины.

В остальном же тезис о флешбэках в пятом эпизоде всех сериалов довольно сомнителен. Да, так или иначе эта серия всегда обращается к прошлому: Сэм Уилсон пытается отдать Исайе Брэдли щит Кэпа, но вместо этого узнает о его жутких годах в качестве суперсолдата; Клинт Бартон временно возвращается к своей роли Ронина, а Локи узнает о прошлом своих вариантов, ни в одном из которых «славная миссия» не увенчалась успехом. Так что нет, в данном случае фанаты просто очень захотели поверить в существование паттерна.

Локи смотрит на все свои неудачи во всех вселенных

6-й эпизод – всегда развязка

Последний тезис не выдерживает вообще никакой критики. Учитывая тот факт, что все сериалы в большей или меньшей степени связаны с событиями фильмов, входящих в киновселенную, развязками в их финалах и не пахнет. «Локи» завершается, возможно, самым невыносимым клиффхэнгером и дразнит зрителей появлением того, кто может стать новым суперзлодеем MCU, – Канга Завоевателя. То же самое с «Лунным рыцарем»: сцена после титров знакомит нас с еще одной субличностью Марка – садистом Джейком Локли, который оказывается у руля тела и сознания Спектора. Финал «Что, если?..» оказался напрямую связан с сиквелом «Доктора Стрэнджа», так что он тоже скорее тянет на затравку к продолжению, чем на развязку. Изучение Даркхолда парящей в воздухе теперь уже Алой Ведьмой в концовке «Ванды/Вижна» тоже не тянет на полноценный финал.

В конечном счете очередная фанатская теория не лишена смысла, но в целом она довольно дырявая. Определенные паттерны в сериалах MCU есть – в этом они действительно меньшие братья фильмов киновселенной, которые тоже не лишены шаблонности. Тем не менее у Marvel нет чудодейственной сценарной аксиомы, хотя сама по себе эта теория довольно любопытная.