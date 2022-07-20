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Киноафиша Новости Финальная битва с Майклом Майерсом: вышел первый трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»

Финальная битва с Майклом Майерсом: вышел первый трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»

20 июля 2022 12:22
Финальная битва с Майклом Майерсом: вышел первый трейлер слэшера «Хэллоуин заканчивается»

Лори Строуд готова к нападению злодея.

Студия Universal представила дебютный трейлер фильма «Хэллоуин заканчивается», который станет заключительной частью трилогии Дэвида Гордона Грина о противостоянии между маньяком Майклом Майерсом и Лори Строуд в исполнении Джейми Ли Кертис. Напомним, что три фильма Грина являются прямым продолжением оригинального «Хэллоуина» (1978) Джона Карпентера, игнорируя другие сиквелы. «Хэллоуин заканчивается» – тринадцатый фильм в рамках франшизы «Хэллоуин».

В новой трилогии выжившая в фильме 1978 года Лори Строуд предстает как постаревшая женщина, которая страдает от посттравматического синдрома, злоупотребляет алкоголем и имеет натянутые отношения со своей семьей. У Лори есть дочь Карен (Джуди Грир) и внучка Эллисон (Энди Мэтичак). Когда же Майкл Майерс снова дает о себе знать, Лори вынуждена мобилизовать свои силы и вновь столкнуться с неуязвимым маньяком в маске, который сломал ей жизнь.

Действие «Хэллоуин заканчивается» развернется после клиффхэнгера, имеющего место в концовке «Хэллоуин убивает». Кертис и Мэтичак вернутся к своим ролям. Компанию им составят Уилл Пэттон, Кайл Ричардс, Омар Дорси и Майкл О’Лири.

Мировая премьера «Хэллоуин заканчивается» намечена на 12 октября.

Фото: Universal
Елена Королева
Елена Королева
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