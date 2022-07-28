Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь сыграют в мини-сериале «Машина»

История о боксере и его менеджере.

Как передает Variety, Диего Луна («Андор») и Гаэль Гарсиа Берналь («Сука-любовь») исполнят ведущие роли в испаноязычном сериале стрим-сервиса Hulu – проект получил название La Maquina («Машина»). Автором сценария выступает Марко Рамирес. Луна и Берналь также возьмут на себя функции продюсеров под баннером своей компании La Corriente del Golfo. Производством займется Searchlight Television.

«Машина» расскажет о стареющем боксере (Гарсиа Берналь), чей хитроумный менеджер (Луна) обеспечивает ему последнюю возможность завоевать титул чемпиона. Впрочем, чтобы бой таки состоялся, главным героям предстоит погрузиться в таинственный преступный мир. Режиссерское кресло «Машины» занял Гэбриел Рипштейн («Нарко», «600 миль»), в 2015 году получивший приз за лучший дебют на Берлинском кинофестивале.

Для Луны и Берналя «Машина» станет уже не первым совместным проектом. Впервые актеры сыграли вместе в признанной критиками драме «И твою маму тоже» (2001). В дальнейшем Луна и Берналь вместе снялись еще в нескольких проектах, включая Рудо и Курси (2008) и «В доме отца» (2011).

«Для нас большая честь вновь объединить на экране Гаэля и Диего в «Машине». Наблюдать за их дружбой и химией – одно удовольствие», – заявили президенты Searchlight Мэттью Гринфилд и Дэвид Гринбаум.

Дата премьеры «Машины» пока не установлена.