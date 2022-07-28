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Киноафиша Новости Норма Джин через силу играет Мэрилин Монро в трейлере байопика «Блондинка»

Норма Джин через силу играет Мэрилин Монро в трейлере байопика «Блондинка»

28 июля 2022 17:13
Норма Джин через силу играет Мэрилин Монро в трейлере байопика «Блондинка»

В одном из кадров главная героиня сквозь слезы беззвучно восклицает: «Помоги мне!»

Стрим-сервис Netflix представил новый трейлер байопика «Блондинка», посвященного жизни легендарной Мэрилин Монро. Картина, основанная на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, вошла в официальный конкурс предстоящего Венецианского кинофестиваля. На Netflix фильм с Аной де Армас в титульной роли станет доступен 28 сентября.

«Блондинка» – художественное переосмысление жизни Нормы Джин, которая известна миру под псевдонимом Мэрилин Монро. По словам сценариста и режиссера Эндрю Доминика, этот фильм посвящен «всем детям в мире, которые лишены любви». Предпосылкой «Блондинки» станет раздвоенное «я» главной героини, что является следствием психических травм, от которых она пострадала в детстве.

Посмотрев «Блондинку», Оутс осталась в восторге от того, как Доминик обошелся с ее книгой. Писательница называет этот фильм «феминистским».

«То, как Кеннеди обращался с Мэрилин Монро, никак не отличается от обхождения многих могущественных и высокопоставленных мужчин – особенно в Вашингтоне – со всеми женщинами, кроме своих жен», – заявила Оутс в беседе с Vanity Fair France.

Вместе с де Армас в основной актерский состав «Блондинки» вошли Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон, Завьер Сэмюэл и Ивэн Уильямс.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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