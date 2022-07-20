Уиллем Дефо и Камила Морроне снимутся в режиссерском дебюте Патриши Аркетт

Как сообщает Deadline, обладательница премии «Оскар» Патриша Аркетт («Отрочество», «Шоссе в никуда») дебютирует в качестве постановщицы, экранизировав роман Шерил Делла Пьетры «Гонзо-девушка». Аркетт также вошла в актерский состав предстоящей картины. Сценарий напишут Ребекка Томас и Джессика Колдуэлл. Съемки начнутся на этой неделе в штате Юта.

Действие романа разворачивается в 1992 году. В центре сюжета – честолюбивая писательница Элли Руссо (Морроне), которая получает новую увлекательную работу, становясь ассистенткой легендарного «гонзо-журналиста» Уокера Рида (Дефо). Девушка переселяется в его жилой комплекс в городе Аспен. Призванная помочь неорганизованному Уокеру наконец взяться за давно обещанный репортаж на стыке фактов и вымысла, Элли вскоре узнает правду: многолетнее злоупотребление наркотиками начисто лишило Уокера способности писать. Все, на что теперь годен престарелый журналист – бессмысленный словесный винегрет.

Вынужденная изо дня в день помогать маниакальному и отупевшему писателю, Элли начинает преобразовывать напыщенные тирады и бред Уокера в приемлемую для публикации прозу. Со стороны девушки это одновременно акт моральной поддержки, плагиата и вероломства, благодаря которому карьера Уокера избегает краха – по крайней мере на какое-то время.

Аркетт сыграет героиню по имени Клаудиа, которая на протяжении многих лет является менеджером Уокера Рида.