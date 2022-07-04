10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Спойлер: больше всего аудиторию Netflix привлекают боевики, особенно если в них есть Райан Рейнольдс.
1. Красное уведомление (2021)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 364,020,000
Комедийный боевик с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот уверенно лидирует в рейтинге самых просматриваемых фильмов Netflix. Фильм расскажет об агенте Интерпола, который объединяется с криминальным профайлером ФБР, чтобы отыскать неуловимого преступника, специализирующегося на краже дорогих предметов искусства. На кону – старинные яйца, усыпанные драгоценными камнями и когда-то подаренные Клеопатре Марком Аврелием.
2. Не смотрите наверх (2021)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 359,790,000
Политическая сатира режиссера «Власти» Адама Маккея с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в роли ученых, пытающихся спасти Землю от неминуемого столкновения с астероидом, и Мэрил Стрип в роли президента, больше озабоченного своим обогащением, нежели страной. Фильм – едкая сатира на современное общество, в котором развлекательные медиа имеют больший вес, чем исследования ученых, а жажда наживы может дойти до абсурда.
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3. Птичий короб (2018)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 282,020,000
Постапокалиптический хоррор о мире, столкнувшемся с неизвестной угрозой: на Земле появилось нечто такое, отчего люди, едва взглянув на это, заканчивают жизнь самоубийством. Единственный способ выжить – не смотреть по сторонам, ориентируясь только на звуки. Художница Мэлори в исполнении Сандры Буллок вместе с двумя детьми пытается в окружающем хаосе добраться до места, где им ничего не будет угрожать.
4. Проект «Адам» (2022)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 233,160,000
Научно-фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в роли пилота Адама Рида, который направляется из 2050 года в 2018-й, но вынужденно совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает двенадцатилетнюю версию себя. Вместе с мальчиком Адам пытается изменить будущее и спасти близкого человека.
5. Тайлер Рейк: Операция по спасению (2020)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 231,340,000
Крис Хемсворт в роли бывшего военного, а ныне наемника Тайлера Рейка, которому поручено освободить из плена сына индийского наркобарона. Освободив заложника, Тайлер понимает, что дальнейшая часть сделки разворачивается совсем не по плану.
6. Непрощённая (2021)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 214,700,000
Криминальная драма о женщине Рут Слейтер, которая, выйдя после длительного тюремного заключения, пытается начать новую жизнь на свободе. Рут хочет отыскать свою младшую сестру, которую она вынуждена была оставить много лет назад, в то время как сын человека, которого она убила, пытается найти ее и отомстить.
7. Ирландец (2019)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 214,570,000
Масштабная криминальная драма Мартина Скорсезе, в центре внимания которой – воспоминания находящегося в доме престарелых гангстера Фрэнка Ширана о своей жизни, в частности – о работе на мафию. В главных ролях знакомые нам Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. «Ирландец» получил по 10 номинаций на «Оскар» и премию BAFTA.
8. Калейдоскоп поцелуев 2 (2020)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 209,250,000
Вторая часть комедийной мелодрамы с Джои Кинг и Джейкобом Элорди о девушке Эль, которая пытается сохранить отношения со своим парнем Ноем, уехавшим учиться в Гарвард. Героиня пытается понять, возможны ли отношения на расстояния, а также решить проблемы с собственной учебой и будущим.
9. Призрачная шестёрка (2019)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 205,470,000
Боевик Майкла Бэя, в котором Райан Рейнольдс играет роль эксцентричного миллиардера, который, инсценировав собственную смерть, собирает команду наемников, чтобы бороться с диктатурой в вымышленной ближневосточной стране Тургистан, в которой можно увидеть аллюзию на Туркменистан.
10. Правосудие Спенсера (2020)
Количество часов просмотра (за первый месяц): 197,320,000
Криминальный боевик с Марком Уолбергом в роли бывшего сержанта полиции Спенсера, который вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нападение на своего коллегу. Поселившись у приятеля, который согласился ему помочь, Спенсер знакомится с начинающим бойцом ММА Хоуком. Вместе герои ввяжутся в опасную передрягу, чтобы расследовать случившиеся одно за другим убийства полицейских, а также распутать коррупционную систему Бостона.