10 самых просматриваемых фильмов Netflix

Спойлер: больше всего аудиторию Netflix привлекают боевики, особенно если в них есть Райан Рейнольдс.

Количество часов просмотра (за первый месяц): 364,020,000

Комедийный боевик с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнольдсом и Галь Гадот уверенно лидирует в рейтинге самых просматриваемых фильмов Netflix. Фильм расскажет об агенте Интерпола, который объединяется с криминальным профайлером ФБР, чтобы отыскать неуловимого преступника, специализирующегося на краже дорогих предметов искусства. На кону – старинные яйца, усыпанные драгоценными камнями и когда-то подаренные Клеопатре Марком Аврелием.

Красное уведомление

Количество часов просмотра (за первый месяц): 359,790,000

Политическая сатира режиссера «Власти» Адама Маккея с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс в роли ученых, пытающихся спасти Землю от неминуемого столкновения с астероидом, и Мэрил Стрип в роли президента, больше озабоченного своим обогащением, нежели страной. Фильм – едкая сатира на современное общество, в котором развлекательные медиа имеют больший вес, чем исследования ученых, а жажда наживы может дойти до абсурда.

Не смотрите наверх

Количество часов просмотра (за первый месяц): 282,020,000

Постапокалиптический хоррор о мире, столкнувшемся с неизвестной угрозой: на Земле появилось нечто такое, отчего люди, едва взглянув на это, заканчивают жизнь самоубийством. Единственный способ выжить – не смотреть по сторонам, ориентируясь только на звуки. Художница Мэлори в исполнении Сандры Буллок вместе с двумя детьми пытается в окружающем хаосе добраться до места, где им ничего не будет угрожать.

Птичий короб

Количество часов просмотра (за первый месяц): 233,160,000

Научно-фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в роли пилота Адама Рида, который направляется из 2050 года в 2018-й, но вынужденно совершает аварийную посадку в 2022 году, где встречает двенадцатилетнюю версию себя. Вместе с мальчиком Адам пытается изменить будущее и спасти близкого человека.

Проект «Адам»

Количество часов просмотра (за первый месяц): 231,340,000

Крис Хемсворт в роли бывшего военного, а ныне наемника Тайлера Рейка, которому поручено освободить из плена сына индийского наркобарона. Освободив заложника, Тайлер понимает, что дальнейшая часть сделки разворачивается совсем не по плану.

Тайлер Рейк: Операция по спасению

Количество часов просмотра (за первый месяц): 214,700,000

Криминальная драма о женщине Рут Слейтер, которая, выйдя после длительного тюремного заключения, пытается начать новую жизнь на свободе. Рут хочет отыскать свою младшую сестру, которую она вынуждена была оставить много лет назад, в то время как сын человека, которого она убила, пытается найти ее и отомстить.

Непрощённая

Количество часов просмотра (за первый месяц): 214,570,000

Масштабная криминальная драма Мартина Скорсезе, в центре внимания которой – воспоминания находящегося в доме престарелых гангстера Фрэнка Ширана о своей жизни, в частности – о работе на мафию. В главных ролях знакомые нам Роберт де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. «Ирландец» получил по 10 номинаций на «Оскар» и премию BAFTA.

Ирландец

8. Калейдоскоп поцелуев 2 (2020)

Количество часов просмотра (за первый месяц): 209,250,000

Вторая часть комедийной мелодрамы с Джои Кинг и Джейкобом Элорди о девушке Эль, которая пытается сохранить отношения со своим парнем Ноем, уехавшим учиться в Гарвард. Героиня пытается понять, возможны ли отношения на расстояния, а также решить проблемы с собственной учебой и будущим.

Калейдоскоп поцелуев 2

Количество часов просмотра (за первый месяц): 205,470,000

Боевик Майкла Бэя, в котором Райан Рейнольдс играет роль эксцентричного миллиардера, который, инсценировав собственную смерть, собирает команду наемников, чтобы бороться с диктатурой в вымышленной ближневосточной стране Тургистан, в которой можно увидеть аллюзию на Туркменистан.

Призрачная шестёрка

Количество часов просмотра (за первый месяц): 197,320,000

Криминальный боевик с Марком Уолбергом в роли бывшего сержанта полиции Спенсера, который вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за нападение на своего коллегу. Поселившись у приятеля, который согласился ему помочь, Спенсер знакомится с начинающим бойцом ММА Хоуком. Вместе герои ввяжутся в опасную передрягу, чтобы расследовать случившиеся одно за другим убийства полицейских, а также распутать коррупционную систему Бостона.