Успешная карьера или счастливая семья: как теперь живут актеры из известного сериала «Кадетство»

История о юных суворовцах привлекла внимание зрителей телеканала СТС в 2006 году. Особенно сериал пользовался успехом среди подростков. Поклонники кадетов выросли, однако многие не забыли кумиров своего детства и юности. Как же сложилась судьба актеров после громкого успеха 16 лет назад?

Александр Головин (кадет Максим Макаров)

Александр Головин был известен и до одной из главных ролей в «Кадетстве». Его лицо нередко появлялось на экране. В 12 лет юный актер снялся в киножурнале «Ералаш» и музыкальных видео. За участие в ленте «Сволочи» Головин получил премию «MTV-Россия» в категории «Прорыв года». Однако образ кадета Максима Макарова сделала Головина узнаваемым во всей стране. После шумного успеха в «Кадетстве» Головин отметился еще во множестве картин и многосемейных проектов, среди которых новогодний цикл «Елки», кинолента «Герой» и ситком «Папины дочки». В 2019 году выяснилось, что актер отказывается признавать свою годовалую дочь Оливию. Мать девочки провела генетическую экспертизу, и суд установил отцовство Головина. После этого по судебному решению он начал выплачивать алименты на ребенка.

Александр Головин

Иван Добронравов (кадет Андрей Леваков)

Иван Добронравов является продолжателем актерской династии. Его отец – известный российский актер Федор Добронравов, запомнившийся отечественным зрителем ролью Ивана Бутько в комедийном сериале «Сваты». Юный артист завоевал популярность за рубежом, воплотив образ младшего брата в драматической картине Андрея Звягинцева «Возвращение». Фильм получил почетную награду «Золотой лев» на Венецианском фестивале. В «Кадетстве» Иван предстал в образе детдомовца Андрея Левакова. Отец актера также появился в сериале в образе отца другого суворовца Перепечко. В 2017 году Добронравов-младший втайне от СМИ женился, а спустя год у него появилась дочь Вероника.

Иван Добронравов

Борис Корчевников (кадет Илья Синицын)

Борис Корчевников был самым старшим из актеров, которые играли кадетов. Он воплощал на экране подростка в 24 года. Несмотря на большой успех после одной из главных ролей в проекте, Борис вернулся к своей основной профессии и связал судьбу с журналистикой. С 12 лет Борис вел детскую передачу «Там-там новости» на РТР. С 2013 года он вел на ТВ-канале «Россия» программу «Прямой эфир», а спустя 4 года появился в роли ведущего в проекте «Судьба человека». Гостями ток-шоу становятся медийные персоны, которые делятся яркими историями из своей жизни.

Борис Корчевников

Аристарх Венес (кадет Илья Сухомлин)

Аристарх Венес запомнился российской аудитории после появления на экране сериалов «Кадетство» и «Кремлевские курсанты». Успешно воплотив образ одного из суворовцев, Венес не знал недостатка в предложениях от режиссеров. Аристарх снимался в многосерийных проектах «Папины дочки», «Одноклассники», «Закон каменных джунглей» и других. Актер пользуется успехом среди представительниц прекрасного пола, однако, по его словам, пока не готов к серьезным отношениям.

Аристарх Венес

Кирилл Емельянов (кадет Алексей Сырников)

Кирилл Емельянов запомнился ролью отрицательного персонажа – Алексея Сырникова. По сценарию, юноша воспитывался без матери при авторитарном отце и его молодой пассии. Роль удалась, и режиссеры стали звать Кирилла в другие проекты. После популярного молодежного сериала фильмография Емельянова расширилась на 20 картин и сериалов – «Мальчики с востока», «Аргентина», «Как я стал русским». Также он играл в спектаклях театра «Школа современной пьесы». В 2010 году Кирилл связал свою судьбу с бывшей избранницей Артура Смольянинова Екатериной Директоренко. В браке родилось двое сыновей. Спустя 6 лет супруги развелись. Кирилл принимает активное участие в жизни своих детей.

Кирилл Емельянов

Артур Сопельник (кадет Александр Трофимов)

Артур Сопельник предстал перед телезрителям в образе суворовца Саши Трофимова. После успеха в сериале он нередко появлялся в других многосерийных проектах на канале СТС. Среди них «Ранетки» и «Кремлевские курсанты». Также актера можно увидеть в картинах «Фурцева», «Марьина роща», «Культ» и многих других. Актер не раскрывал подробности своей частной жизни и не подтверждал информацию о романах, которые приписывают ему журналисты. Однако осенью 2020 года Артур выложил снимок с визажисткой Елизаветой Туляковой и сообщил об их отношениях.

Артур Сопельник

Анна Михайловская до появления в «Кадетстве» запомнилась отечественным зрителям своей дебютной ролью в киноленте «Самая красивая». Однако образ возлюбленной кадета Саши Трофимова — Кати Казановой – сделал актрису узнаваемой во всей стране. После своей роли в популярном проекте Анна появилась в сериалах «Карпов» и «Маргоша». В 2013 году актриса вышла замуж за актера Тимофея Каратаева. Они вместе снимались в сериале «Кто, если не я». Спустя 2 года Анна родила мальчика. В 2018 году пара подала на развод. После разрыва с супругом у Анны начались отношения с бизнесменом Кириллом Шокотько, которые продолжаются по сей день.

Анна Михайловская

Сергей Жолобов (майор Вадим Ротмистров)

Сергей Жолобов воплотил образ сурового майора и отца одного из кадетов. Он появился на экране спустя длительный перерыв в актерской карьере. В непростые для театра и кинематографа 90-е годы Жолобов занимался предпринимательством и продюсированием. Он вернулся к профессии через 12 лет. Сергей появился в картинах «Слуга Государев», «Любовь-морковь», «Капкан». На данный 62-летний актер принимает участие в разных телепроектах. В 2019 году он ассистировал полиграфологу в передаче «На самом деле».

Сергей Жолобов

Елена Захарова (учительница Полина Сергеевна Ольховская)

Елена Захарова вошла в актерский состав «Кадетства», будучи популярной актрисой. В ее фильмографии были такие картины, как «Простые истины», «Дальнобойщики», «На углу, у Патриарших». В «Кадетстве» Елена изобразила преподавательницу этики и эстетики Полину Сергеевну Ольховскую, возлюбленную суворовца Максима Макарова. Когда съемки в многосерийной ленте завершились, в жизни Елены произошла череда несчастий. Ее 8-месячная дочь Анна-Мария умерла от вирусной инфекции. Спустя несколько дней после смерти ребенка супруг сообщил о своем решении развестись. Зимой 2017 года у Захаровой появилась дочь. Подробности своей личной жизни она не афиширует.

Елена Захарова

Владимир Стеклов (прапорщик Иван Кантемиров)

Народный артист РФ Владимир Стеклов является одним из самых известных актеров, принимавших участие в съемках «Кадетства». На его счету несколько десятков ролей в российских картинах, многие из которых по праву считаются культовыми. Среди них «Узник замка Иф» «Гардемарины, вперед!», «Криминальный квартет». Герой Стеклова, прапорщик Иван Кантемиров по кличке Философ, полюбился зрителям. После сериала актер пополнил свою фильмографию более чем 50 проектами. 70-летний актер женат на 37-летней артистке Ирине Дерягиной, у него есть трое детей от разных браков, внук Даниил и правнук Петя.