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Киноафиша Новости Шестой сезон «Рика и Морти» получил дату премьеры

Шестой сезон «Рика и Морти» получил дату премьеры

27 июля 2022 17:51
Шестой сезон «Рика и Морти» получил дату премьеры

«Моча! Семья! Интрига! Толпа динозавров!»

Как сообщает портал TVLine, канал Adult Swim установил дату выхода горячо ожидаемого шестого сезона мультсериала для взрослых «Рик и Морти» – Рик Санчез и его внук Морти вернутся в эфир 4 сентября. Официальное описание шестого сезона гласит:

«Рик и Морти снова с вами! Воссоединитесь с ними в том месте, где мы их оставили – потрепанными и в удручающем положении. Вернут ли они себе былую форму, чтобы пережить новые приключения? Или же их смоет в океан мочи? Кто знает?! Моча! Семья! Интрига! Толпа динозавров! Еще больше мочи! Никто не может пропустить новый сезон своего любимого шоу».

Президент Adult Swim и Cartoon Network Майкл Оувелин заявил:

«Трудно переоценить влияние «Рика и Морти». Это нечто большее, чем телевизионный хит. Это настоящий мировой феномен. Готовясь запустить новый сезон, которому суждено стать знаковым, мы будет давать фанатам уникальные возможности принять участие в этом веселье – так что смотрите в оба».

Напомним, пятый сезон «Рика и Морти» завершился 5 сентября 2021 года. Создателями проекта являются Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Параллельно сейчас ведется разработка сериала «Рик и Морти: Аниме», за который отвечает японский режиссер и сценарист Такаси Сано. Ранее он снял короткометражки «Рик и Морти против Геноцидера» (2020) и «Саммер встречает Бога (Рик встречает зло)» (2021).

Фото: Adult Swim
Елена Королева
Елена Королева
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