Съемки «Дюны 2» начнутся уже в этом месяце

Новая амбициозная экранизация научно-фантастического романа Фрэнка Герберта снискала признание кинообщественности и показала неплохой результат в прокате, что позволило режиссеру Дени Вильневу взяться за создание второй части. Как сообщает Deadline, съемки сиквела стартуют уже в ближайшие недели. Согласно источнику, предварительные съемки начнутся в итальянском городке Альтиволе у гробницы Брион. Основные съемки «Дюны 2» начнутся 21 июля в Будапеште, Венгрия.

Основной актерский состав второй части «Дюны» уже известен. В него вошли звезды оригинального фильма Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес), Звендея (Чани), Ребекка Фергюсон (Леди Джессика), Хавьер Бардем (Стилгар), Стеллан Скарсгард (барон Владимир Харконнен), а также новички Кристофер Уокен (император Шаддам IV), Леа Сейду (леди Марго Фенринг), Остин Батлер (Фейд-Раута Харконнен) и Флоренс Пью (принцесса Ирулан Коррино).

Первая часть «Дюны» вышла в октябре 2021 года, собрав в мировом прокате чуть более $400 млн, при этом фильм параллельно стал доступен на стрим-сервисе HBO Max. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг «Дюны» составляет 83%, тогда как зрительский рейтинг равняется 90%.

Релиз «Дюны 2» намечен на 17 ноября 2023 года.