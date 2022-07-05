Как снять первый документальный фильм: ожидания vs реальность

Чем документальное кино отличается от художественного? Можно ли снять фильм без сценария и дублей? И сколько денег на это потребуется? Получили ответы у начинающего режиссера Игоря Вермана, выпускника «Видеомастерской» Skillbox, чей короткометражный фильм — «Низкое искусство» — о жизни и творчестве современных художников попал в программу фестиваля Beat Film.

Игорь, расскажи о себе: кто ты? Чем занимался до «Низкого искусства»? И как пришел в кино?-

— Чем только не занимался, расскажу про последние несколько лет. Я окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства по направлению «искусствоведение и художественная критика». После вышки пошел работать в офис — ведь там больше платят. И последние шесть лет был руководителем региональных офисов в аутсорсинговых компаниях.

Вы спросите: и при чем же здесь кино? А дело было так. Уже несколько лет в моей голове крутилась мысль: «Неужели этим я и хочу заниматься всю оставшуюся жизнь — сидеть целыми днями в офисе?» Душа лежала к творчеству. Мне всегда нравилось кино, режиссерское ремесло. Я долго думал, как бы вообще во все это кинопроизводство попасть. И в конечном итоге мечты материализовались в обучение на курсе Skillbox «Режиссер монтажа» и съемку первых фильмов в лаборатории «Видеомастерская».

В начале июня я принял решение уйти с основной работы и полностью посвятить себя новому делу. И хотя я понимаю, что по меркам индустрии я совсем «зеленый», сейчас я хочу уделить все свое время поиску контактов и возможностей для старта в киноиндустрии.

Ты хотел стать режиссером, но пошел в видеомонтаж, почему?

— Ошибка новичка. Многие склонны думать, что для того, чтобы стать режиссером, нужно сначала обучиться режиссуре монтажа, потом операторскому искусству, потом стать звукорежиссером, потом продюсером. Только тогда ты будешь понимать все личины съемочного процесса и сможешь быть режиссером. Но это, конечно, в корне не верно. Режиссер — это отдельная профессия. Это скорее про коммуникативные навыки, умение найти в команду людей, которые будут намного талантливее тебя в конкретных областях. Только тогда получается хорошее кино. Чтобы это понять, мне нужно было задержаться в других профессиях.

О чем ваш фильм? Закладывали ли вы какое-то высказывание?

— Стоит признать, что фильм я снимал больше для себя, история перекликается с моим нынешним жизненным этапом. Его герои — это люди, которые выбрали заниматься по жизни тем, что доставляет им удовольствие, — творчеством. Без оглядки на общественное давление и ценности.

Один из героев — мой хороший друг, с которым мы учились в университете вместе. Десять лет назад он сказал мне: «Игорь, я никогда не буду работать в офисе. Я буду заниматься тем, что мне нравится». Тогда я не понимал его. И только по прошествии времени осознал, насколько крутое и сильное решение это было.

Очень одухотворенно! А почему название фильма такое специфическое — «Низкое искусство»? Как будто что-то осуждающее.

— Один из художников — героев фильма — рисует в стиле американских иллюстраторов 70-х годов. Это целое течение в искусстве, которое противопоставляло себя «высокому». Так и появился антипод «низкое». Команда пыталась переубедить меня, что название фильма может ввести в заблуждение зрителя или даже обидеть художников, но оно меня по-настоящему зацепило.

Для кого ваш фильм, кто его зритель?

— Для каждого, кто когда-либо задавался вопросом: «Нравится ли мне заниматься тем, чем я занимаюсь? Хотел бы я это изменить?

Расскажи подробнее, как вы искали героев?

— Как уже упомянул, один из героев — это питерский художник и мой близкий друг. Я чувствовал, что одной истории будет мало. Хотелось привлечь еще одного героя, чтобы истории перекликались, а кино получилось более интересным и живым. Совершенно случайно в социальных сетях я увидел фотографию Кирилла [второго героя]. Он восседал на стуле в виде леопарда, к которому снизу был приделан деревянный розовый пенис. Я сразу понял: он тот, кто нам нужен. Многое по фильму в голове сразу сложилось. Я написал ему, он согласился.

А сколько ты вообще вынашивал идею фильма? И когда от идеи перешел к реализации?

— Задумка фильма появилась у меня уже довольно давно, еще до обучения в Skillbox. Но продумывать сценарий я стал примерно за один-два месяца до старта съемок.

Здесь потребуется небольшая предыстория. «Низкое искусство» стало вторым проектом команды, которая сложилась у нас в «Видеомастерской». Это специальная лаборатория внутри образовательной платформы, которая объединяет студентов разных специальностей для работы над совместными фильмами. Обучение проходит в формате потоков, то есть за 3-4 месяца под наблюдением наставников команде нужно снять короткометражный фильм. Первый фильм — художественный — стал пробой пера, подарил огромный опыт, сплотил нашу команду, в которую вошли режиссер, оператор, режиссер монтажа и продюсер. А второй поток как раз был посвящен документальному кино.

Мы еще не знали, про что хотим снять, но знали, что хотим вновь поработать вместе. А еще заранее определили маркеры фильма, то есть то, что каждый хочет получить от этой съемки. Оператор сказал: «Я хочу красивую художественную картинку». Я сказал: «Хочу, чтобы это было весело». Таким фильм и получился.

Команда расширилась: мы нашли сценариста и звукорежиссера, тоже с курсов Skillbox. Наверно, это самое крутое для меня, что дает обучение на платформе, — возможность найти единомышленников, которые готовы вкладываться ради общей идеи.

Получается, что вы за месяц написали сценарий?

— Можно и так сказать. Но на самом деле у нас не было сценария как такового. Была центральная идея, близкая мне. Были маркеры того, что мы хотим получить на выходе. Ориентируясь на все это, вместе со сценаристом мы составили список вопросов для интервью с героями. Это примерное понимание того, куда пойдет фильм.

Все-таки документальное кино не равно художественному. Герои — это не актеры, они делятся своим реальным жизненным опытом, а не заученными репликами. Уже на этапе постпродакшена мы определяли, что из отснятого возьмем в фильм, а что — нет. Кстати, съемочного материала получилось на четыре часа, а хрон фильма — 14 минут. Так что нам было из чего выбрать, чтобы сделать динамичное и нескучное документальное кино.

А съемка документального кино вообще отличается от художественного?

— Я думаю, это принципиально разные жанры со своими сложностями. Например, в художественном кино ты можешь сказать: «Стоп, снято, давай заново». А вот в документальном нет. Ты просто плывешь по течению, идешь на живое.

То есть вы снимали вообще без дублей?

— Да. Интересно, что здесь наши мнения с наставниками из «Видеомастерской» сильно разошлись. Было мнение, что важно проводить прешут — прогон героя по вопросам, чтобы потом он мог придумать более интересные ответы и красочный рассказ. Я проверил этот метод у себя на фильме и понял, что он вообще не работает. Когда я спрашивал вживую какую-то историю, я так сильно смеялся с ответов, думал, что это обязательно будет в фильме. А когда мы уже начинали снимать, герои, наоборот, быстро пробегались по сути истории. Получалось скучно. Поэтому мы отказались от дублей.

Расскажи, как «Низкому искусству» удалось попасть на Beat Film?

— О существовании фестиваля мы узнали на питчинге идей в «Видеомастерской», где среди членов жюри присутствовала одна из продюсеров Beat Film. После защиты мы поискали информацию о фестивале, увидели, что молодые авторы тоже могут подавать свои работы. А когда фильм был готов, подались на фестиваль. За два часа до дедлайна.

«Мы точно туда прошли?», «Это не шутка, не спам?», «Ты можешь перепроверить?!» — мучил я расспросами продюсера. Я не верил, что мы смогли попасть в программу, даже когда нам прислали венок Beat Film. Поверил только тогда, когда увидел нас на сайте. Мы все были очень удивлены.

А навыки, полученные во время обучения, пригодились в реальной работе над фильмом?

— Я думаю, что таких навыков было много. Но выделить конкретные сложно. Потому что, когда начинаешь работать, появляется ощущение, что все эти тонкости и так всегда знал.

Как-то утром я сидел, пил чай, смотрел видео на YouTube. Там через анимацию в After Effects сделали оживление картины Врубеля. Я подумал, что нам обязательно нужно такое. Мы как раз ломали голову над тем, как не скучно вставить в фильм работы героев, и проходили такой эффект на курсе по видеомонтажу. В итоге получилось так круто и динамично, что мы добавили очень много живых картин. Все, кто смотрит, хвалят это решение.

Как тебе кажется, фильм получился? Можно ли было сделать лучше?

— Если говорить в целом, я считаю, что наш фильм вышел классным. Но, наверно, не бывает режиссера, который остался бы на 100% доволен своей работой. Всегда можно лучше.

Оглядываясь назад, я понимаю, что мы могли лучше проработать два момента — сценарий и съемочные локации. В случае первого можно было еще сильнее и понятнее раскрыть тему, персонажей. Из-за небольшого хрона фильм может показаться немного скомканным: мы перебегаем с одной темы на другую. Что касается локаций, их лучшая проработка могла также позитивно сыграть на динамику и красоту кадра.

Получается, вы работали без предварительных раскадровок?

— Было мнение, что в документальном кино не нужно делать раскадровки. Но мы более ответственно к этому подошли. Раскадровки у нас были, их отрисовывал оператор. Они были больше по художественной части: выбирали объектив, фокусное расстояние, расположение света, элементы, которые помогут нам отделить московского художника от питерского, чтобы их не путали. Мы представляли локацию мысленно, она была не так важна для съемок. И на месте редактировали изначальные идеи. Наверно, благодаря этому фильм получился довольно художественным и красивым.

Что в процессе работы стало самым неожиданно приятным сюрпризом, а что, наоборот, самым неприятным?

— На самом деле неприятностей как таковых не было. Мне все понравилось. Приятным сюрпризом стал московский художник, который доверился и открылся нам, незнакомым, по сути, людям. Я очень ему благодарен.

Пришлось ли пойти в чем-то на жертвы из-за обстоятельств и ограничений?

— Это больше можно сказать о работе над нашим первым фильмом. Из-за нехватки опыта мы не соотнесли количество сценария, количество съемочных дней и наших сил с амбициями. А на выходе сняли не тот фильм, который хотелось бы. Подходя к документальному кино, мы сразу договорились, что не прыгаем выше головы. Мы оцениваем бюджет и силы, четко формулируем то, что мы хотим и можем. Все прошло здорово благодаря опыту предыдущего фильма.

Кто занимался организационным процессом в этот раз?

— А вот здесь сложно. Наш продюсер находилась в другом городе. Из-за этого на площадке организационными моментами приходилось заниматься мне. Это, наверно, одна из самых больших наших ошибок. Для того чтобы у вас получился максимально хороший фильм, каждый должен заниматься своим делом. На будущее я поклялся себе и команде, что на любые съемочные процессы мы не выходим без продюсера и без помощников на площадке, потому что это очень сильно отвлекает.

А что по бюджету? Как финансировали съемки?

— Основное разделение бюджета пришлось на операторский цех и режиссерско-продюсерский. Самый затратный — аренда оборудования. Здесь повезло, что у оператора была своя кинокамера, поэтому мы только добавляли к ней объективы и свет. Затем переезды — нас самих и техники. Ну и еще мы покупали лицензию на музыку, это очень важная часть драматургии фильма.

Мы потратили относительно немного — 100 тысяч рублей. Это наши собственные деньги, вложились я и оператор.

Важные решения по фильму ты как режиссер принимал самостоятельно или советовался с командой?

— Кино — это командная работа. Режиссер не должен быть диктатором. У нас было так: я больше искал идеи, презентовал их ребятам, объяснял, почему это может быть круто.

Я сразу подбирал команду, где у всех был интерес снять что-то классное, иначе мы бы просто не сработались.

Расскажи напоследок, можно ли подготовиться к съемочному процессу заранее? Все предусмотреть?

— Если вы хотите снять красиво и это не кино в стиле наблюдения, то действительно важно подготовиться заранее с операторской и сценарно-режиссерской сторон. Продумать техническую работу с локацией, продумать сценарии раскрытия героев. Когда за плечами есть такая подготовка, вы идете на съемочную площадку и там уже плывете по течению. Герой может вывести тебя на такие вопросы и ответы, которых ты совсем не ожидал. И вы либо бесстрашно идете в эту тему, либо останавливаете истории, которые не двигают ваш фильм.