Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»

В этом году скромный шестисерийный проект из Израиля, рассказывающий о противостоянии радикально настроенной старшеклассницы с либеральным учителем, покорил престижный фестиваль Canneseries, взяв в его программе главный приз. Теперь, когда «Урок» добрался и до России, самое время раскрыть секрет его успеха.

О чем сериал?

На уроке гражданского права в обычной израильской школе происходит конфликт между ученицей и учителем. 17-летняя Лиан (Майя Ландсман), самая проблемная старшеклассница во всей параллели, поднимает вопрос о поведении арабских парней в бассейне (те регулярно пристают к девушкам) и хочет посвятить свою практическую работу доказательству тезиса о том, что арабам вход в бассейн нужно запретить. Ее учитель Амир (Дорон Бен-Давид) приводит контраргументы: ксенофобское желание избавиться от неприятных «чужаков» много лет назад стало причиной холокоста.

Но Лиан продолжает стоять на своем, спор разгорается, Амир не в самом лестном контексте упоминает армию обороны Израиля, а потом вообще теряет над собой контроль и указывает девушке на ее полноту («Табличка «Жирным вход воспрещен» тебе бы понравилась?»). В тот же вечер Лиан выкладывает в интернет видеролик, в котором клеймит учителя за либерализм и неуважение к армии и государству. Сначала девушку поддерживает только одноклассник Аси (Лейб Левин): его старший брат после столкновения с группой арабов остался инвалидом. Но постепенно воинственные речи Лиан привлекают все большую аудиторию, а у учителя начинаются неприятности.

Урок

История основана на реальных событиях?

Да, но лишь отчасти. Сценаристка и шоураннер сериала Дикла Кейдар опиралась на реальный случай, произошедший в 2014 году. Старшеклассница Сапир Сабах написала в Министерство образования Израиля жалобу на своего учителя, утверждая, что тот на уроках осуждает армию страны, «промывает ученикам мозги» и «высказывает крайне левые взгляды». Письмо вызвало общественный резонанс, школьницу поддержали правые политики, увидевшие в скандале возможность набрать очки у избирателей. В сериале герои носят другие имена, обстоятельства тоже сильно изменены: у авторов не было задачи снять документальный проект.

Урок

Зачем это смотреть?

«Урок» построен как политические (или школьные, или любые другие) дебаты. Каждая из противоборствующих сторон вооружена убедительными аргументами, и зрителю предстоит сначала выслушать их, а потом сделать свои выводы. При этом позиция авторов очевидна с самого начала, но даже к тем героям, которые выражают другие взгляды, они относятся с невероятной нежностью. Здесь нет ангелов и демонов, все персонажи – сложные личности с кучей внутренних проблем. Амир переживает недавний развод с женой, который сильно отразился на их сыне и дочери. Лиан воюет со строгой матерью и пытается привлечь внимание Аси – парня, в которого она влюблена с детства.

Тех, кто плохо знаком с устройством государства Израиль, поначалу могут смутить многочисленные отсылки к истории страны, к ее политическим фигурам и институциям. Для России показанное в сериале учебное заведение – это вообще какая-то другая вселенная: ни ученики, ни учителя не боятся высказываться на актуальные темы, а военнослужащие (в том числе девушки) приходят в школу с автоматами наперевес. Но на самом деле никакие специальные знания для просмотра «Урока» не нужны. Рассказанная в сериале история универсальна. Речь в ней идет о разных пониманиях свободы личности, о радикальной поляризации мнений, которая сейчас наблюдается во многих странах мира, о нарушении прав человека во имя интересов государства и об информационных манипуляциях в СМИ и соцсетях.

Урок

Мнение Киноафиши

«Урок» не зря получил главный приз на смотре Canneseries – аналоге Каннского кинофестиваля, но только для сериалов. Там израильский проект обогнал куда более дорогих конкурентов, у которых были пышные декорации, крутые спецэффекты и лихо закрученные сюжеты. «Урок» ничем таким похвастаться не может. Его действие разворачивается в довольно обыденных интерьерах: в школьных классах и коридорах, в тесных, ничем не примечательных квартирах, в больничных палатах. Израильский сериал берет другим, его сила – в идеально выстроенной драматургии, в тщательной проработке каждого персонажа и в изумительных актерских работах. Имя Майи Ландсман, получившей на Canneseries приз за лучшую главную роль, определенно стоит запомнить: эту актрису мы наверняка еще где-то увидим.

Зрителям, которые предпочитают более яркие и динамичные жанры вроде триллера или фэнтези, тут, к сожалению, ловить нечего. «Урок» придется по душе любителям психологических драм, а также тем, кто ждет от фильмов и сериалов не только развлечения, но и социального высказывания. В России с этим, как известно, есть проблемы: авторы всячески избегают реальности, боясь вызвать на себя шквал критики. Пример «Урока» доказывает, что нет ничего увлекательнее истории, выхваченной из потока обычной жизни и касающейся всех и каждого. Бояться открытого противостояния (не переходящего, конечно, в режим бескомпромиссной битвы) тоже не стоит: если не разговаривать друг с другом, то и шанс договориться никогда не появится.

Сериал «Урок» уже доступен в онлайн-кинотеатре Amediateka.